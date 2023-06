Yaiza pasa de tener una “actitud violenta” con Asraf a decir que merece ganar 'Supervivientes 2023'

Yaiza Martín ha cambiado de discurso a la hora de hablar de Asraf. La canaria, recordemos, fue expulsada disciplinariamente de Supervivientes 2023 por tener una “actitud violenta” contra el concursante, al que dedicó toda clase de comentarios despectivos e hirientes desde su llegada a la isla. Ahora, sin embargo, la novia de Ginés cree que Asraf merece ganar el reality. Es más, prefiere que lo haga él a que lo hagan otros de los concursantes que todavía siguen en liza.

Tan sorprendente revelación la soltó hace un par de días en el pisito de Solos, el reality de Mitele Plus, donde Ginés y ella llevan conviviendo desde el pasado miércoles. Mientras ambos disfrutaban de una sesión de estilismo, la esteticién y el peluquero que estaban con ellos aprovecharon la ocasión para hacerles varias preguntas sobre el Supervivientes. Y en este ambiente distendido, Ginés aseguró que quiere que Asraf gane esta edición: “Prefiero que gane él. Para que lo gane cualquiera de los otros que están allí, que lo gane él. Porque los que hay allí también...”, dijo 'el rey de los bocadillos'.

El peluquero, incrédulo, le preguntó si de verdad quiere que gane el novio de Isa Pantoja. Y aquí fue cuando Yaiza soltó su gran giro de guion: “Sí, sí, como superviviente”. “Ellos dos sí han demostrado que saben sobrevivir. Los otros se quedan una semana [solos] y mueren”, añadió a continuación en alusión a Bosco, la alternativa a Asraf que ven con mejores ojos, aunque no lo suficiente como para ponerlo por encima del modelo en su lista de preferencias. “Bosco también, pero se lo merece más Asraf que Bosco”, dijo Ginés en este sentido.

Por tanto, aunque en la isla no lo podía ni ver, Yaiza ha acabado viendo y valorando las aptitudes de Asraf como supervivientes. Algo que, hoy por hoy, sigue sin hacer con Adara. De la madrileña reconoció que sabe estar a la altura en la parte más de reality, “porque sabe cuándo tiene que intervenir”, pero que como 'robinsona' no rinde igual. “Como superviviente dejó mucho que desear”, señaló sobre el tiempo que ambas coincidieron en Honduras. “Sobreviviendo se muere de hambre. Si la dejaran sola no llegaría ni a medio día”, concluyó.