El actor Conleth Hill confiesa por qué se sintió “desconsolado” con el final de 'Juego de Tronos'

Al actor Conleth Hill tampoco le gustó el final de Juego de Tronos. El intérprete que dio vida a Lord Varys confiesa que se sintió “frustrado” en la recta final de la exitosa serie de HBO, emitida entre 2011 y 2019. De hecho, llegó a pensar “que había hecho algo mal”.

“Creo que los guionistas querían hacer una cosa para terminar la serie, y HBO quería hacer otra. La última temporada me pareció un poco precipitada. Me sentí desconsolado, pero ahora estoy bien”, le ha contado al periódico The Times.

El actor va de lo general a lo particular. Si la temporada final le pareció “precipitada”, el desenlace que se le dio a su personaje (que acabó ajusticiado por Daenerys) tampoco le gustó demasiado: “Hasta las últimas dos temporadas, no tuve ninguna queja. Me sentí frustrado con el último par de temporadas porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido”.

Esto le provocó ciertas inseguridades. “En ese momento, nada podía consolarme. Pensé, ¿qué he hecho mal? Hay muchas historias sobre actores a los que invitan a comer o al menos les llaman por teléfono. Yo simplemente leí el guion”, se queja por el trato que se le dio.

Se esperaba otra cosa el actor, pero las discrepancias entre George R.R. Martin (autor de la historia), los guionistas y HBO no hicieron más que complicar el desenlace de la que ha sido una de las series más populares de la historia. Otros miembros del reparto como Charles Dance, Emilia Clarke, Lena Headey e Isaac Hempstead también manifestaron sus discrepancias con el final.