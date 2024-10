Alfred Hitchcock tendrá protagonismo en 'Monstruos' en su temporada 3, con actor ya elegido para interpretarlo

Mientras la segunda temporada de Monstruos, centrada en La historia de Lyle y Erik Menendez, sigue acaparando titulares, Netflix y Ryan Murphy aceleran con la tercera temporada. El infame asesino en serie Ed Gein será el retratado en la próxima tanda de la antología, con Charlie Hunnam como encargado de darle vida, pero tan relevante será uno de los famosos personajes reales que tuvo una conexión tangencial con el criminal: Alfred Hitchcock.

El célebre mago del suspense será uno de los personajes de esta tercera temporada de Monsters, y ya tiene incluso actor para encarnarlo. Será Tom Hollander, quien tras trabajar con Murphy en la segunda temporada de Feud dando vida a Truman Capote volverá a colaborar con el creativo.

Junto a él, Olivia Williams (El sexto sentido, The Crown) se encargará de interpretar a Alma Hitchcock, la mujer y eterna ayudante de dirección del cineasta, tal y como recoge Variety.

La influencia clave de Ed Gein en 'Psicosis'

¿Por qué Hitchcock tiene relevancia en la historia de Ed Gein? La respuesta está en Psicosis.

Adaptación de la novela homónima de Robert Bloch, este se había inspirado ya en los hechos reales protagonizados por Gein, detenido y juzgado en 1957 por al menos dos asesinatos. Se sabe que el matarife, necrófilo y profanador de tumbas tenía una enfermiza relación con su madre. A la hora de llevar a imágenes la historia, el responsable de Vértigo y Con la muerte en los talones quiso ahondar en lo que se sabía del asesino.

De hecho, esa conexión ya aparecía directamente en Hitchcock, biopic dirigido por Sacha Gervasi sobre el icono del cine, encarnado por Anthony Hopkins. La obsesión de Hitchcock por la historia de Gein, al que incorpora Michael Wincott en el filme, deriva en ensoñaciones en las que director y asesino conversan. Helen Mirren encarnó ahí a Alma, que siempre vio su carrera cinematográfica supeditada a la de su marido.

Laurie Metcalf será la madre de Ed Gein en Netflix

Monstruos no será la única aproximación a Ed Gein, por tanto. Previamente, ya hubo un biopic sobre este, Ed Gein, protagonizada por un Steve Railsback cuyo trabajo le valió el premio a mejor actor en Sitges en el 2000.

Ahora, el encargado de ponerse en la piel -con perdón- de Gein será Charlie Hunnam, protagonista de Hijos de la anarquía. Desde el final de esta serie, había intervenido en otra producción, Shantaram para Apple TV+, y acababa de rodar Criminal para Amazon Prime Video.

Por otro lado, Laurie Metcalf hará de su madre, Augusta. El conflicto edípico que plantea este personaje no es nuevo para la actriz de The Big Bang Theory y Los Conner: no en vano, ya hizo en Scream 2 de Debbie Salt, la madre de Billy, el asesino de la anterior entrega del slasher, jugando precisamente con ese arquetipo.