Álvaro Morte salta a los escenarios de Londres con una nueva obra junto a la actriz de 'Emily in Paris' Lily Collins

Desde que Álvaro Morte saltara a la fama mundial dando vida a El Profesor en La casa de papel, las propuestas no han dejado de lloverle y han sido de todo tipo.

Sin límites, Historias para no dormir o La rueda del tiempo fueron algunas de las series que le siguieron - así como la última de Netflix que confirmó él mismo- pero ahora parece que quiere dejar la pantalla (tanto la grande como la pequeña) a un lado y hacer su debut en los escenarios como ha anunciado en sus redes sociales.

Pero no será en cualquier escenario si no que viajará hasta los teatros de Londres para representar una obra llamada Barcelona y junto a la protagonista de Emily in Paris: “Lily Collins y Álvaro Morte harán su debut en los escenarios de Londres con la obra BARCELONA, un thriller seductor que mantendrá al público en vilo, a partir de octubre de 2024”.

De esta manera, el teatro unirá a dos de los rostros televisivos más taquilleros convertidos ella en una turista y él en un seductor. Así lo explica la sinopsis publicada:

“Tarde en la noche en Barcelona. Una turista americana vuelve a casa con un apuesto español. Lo que comienza como una aventura despreocupada de una noche se convierte en una invitación al peligro, a medida que lo personal y lo político se entrelazan catastróficamente. A veces divertida, sexy y sorprendente, BARCELONA explora la fantasía de quiénes pretendemos ser frente a la verdad de quiénes somos”.

Una obra de teatro que estará dirigida por Lynette Linton y que se estrenará en el Teatro Duke of York de Londres durante solo 12 semanas.