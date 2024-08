María Patiño responde a Cristina Tárrega con cruce de indirectas: “La vida debe tener filtros”

En la nueva entrega de La vida sin filtros de este sábado, que pese a la menor competencia de agosto no lideró frente al cine de La 1, Cristina Tárrega hizo un comentario que muchos interpretaron como un “dardo” a Sálvame.

El programa recibió como invitado a Ginés Corregüela, que tras finalizar su relación con Yaiza Martín acudía para intentar reconciliarse en plató con su hija Miriam. Pese a su “cara a cara” en la sección 100 segundos, ella se negó a perdonar todo el daño causado por su padre, y ni tan siquiera le abrazó. Es entonces cuando Cristina Tárrega intervino para intentar ese acercamiento, dirigiéndose a la joven:

“Quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Sé qué has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos”, empezó diciéndole la presentadora, sin mencionar a qué “otros programas de esta cadena” se refería. Y prosiguió:

“Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla, no tienes que fingir y tienes que ser tú, cariño”. Sus palabras, pronunciadas como una defensa de su programa y su estilo, hicieron que muchos las entendiesen también como un dardo a Sálvame, programa por el que desfilaron todos los protagonistas de ese culebrón que también saltó a Supervivientes.

María Patiño: “La vida debe tener filtros”

Tanto es así que María Patiño, expresentadora de Sálvame y ahora al frente de Ni que fuéramos Shhh, ha reaccionado a través de su cuenta de 'X' con otro dardo velado usando el nombre del programa de Cristina Tárrega: “Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos. La vida está llena de filtros, gracias a Dios… vivir sin filtros es muy peligroso”.

En un segundo mensaje, Patiño fue aún más clara en su indirecta: “La vida debe tener filtros. Los filtros es un síntoma de educación”.