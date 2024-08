Olga Moreno responde al “no tiene coño” de Sofía Suescun, y explica por qué se quedó callada

Entre todos los comentarios polémicos que se hicieron el jueves en la gala final de Supervivientes All Stars –que no fueron pocos– hubo uno que sonó con más fuerza que el resto. “No tienes coño”, le dijo Sofía Suescun a Olga Moreno, rescatando la famosa frase con la que Rocío Carrasco, durante su serie documental, se había referido a la exmujer de Antonio David Flores. Olga prefirió no entrar al trapo y se limitó a decir que la novia de Kiko Jiménez se estaba “machacando” a sí misma.

Veinticuatro horas después, esta vez desde el plató de De Viernes, la aludida sí quiso contestar a quien había sido su compañera en la isla de los famosos.

“Esa expresión de 'no tiene coño' es propia de personas vulgares como ella”, criticó la robinsona. “Y voy a decir una cosa: tengo dos ovarios y mucha más educación que ella, de aquí a Lima”, sentenció. Sofía no estaba presente, por lo que no pudo contratacar.

Dicho esto, Olga explicó que el jueves, al recibir este sonado ataque de la hija de Maite Galdeano, prefirió guardar silencio porque toda la atención estaba puesta sobre Marta Peñate, ganadora del concurso: “Me quedé callada porque era el momento de Marta”, justificó para quienes la han tachado de cobarde por su nula reacción ante las palabras de su adversaria.