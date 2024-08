Sigue la 'guerra' entre Sofía Suescun y Olga Moreno: “Todos hemos visto su pasado en esta cadena”

Continúan los intercambios entre Sofía Suescun y Olga Moreno, ya fuera de la dinámica de Supervivientes All Stars. Después de que la primera recuperase el “no tiene coño” de Rocío Carrasco para referirse a la ex de Antonio David Flores, y de la respuesta de la aludida el pasado viernes, la navarra volvió a dar su opinión sobre su excompañera este 9 de agosto en Telecinco.

En su paso por De Viernes, donde recibió el 'recado' de Beatriz Archidona por rechazar acudir al plató siete días atrás, Sofía hizo frente a las distintas polémicas que han marcado su nueva participación en Honduras. Entre ellas su mala relación con Olga, contra la que se enfrentó en la isla y también en el último Debate.

“Pienso lo que siempre he pensado de ella: ha basado su concurso en victimizarse. Y no solo este Supervivientes All Stars sino el anterior en el que participó. Si queréis explicamos a los espectadores cómo tenía toda la historia pensada y cómo decía que amaba a su maridito cuando era consciente de lo que había fuera y estaba esperando a que saliera la noticia para quedar como una víctima”, expresó Suescun, recordando el recorrido de la ex de Antonio David por Supervivientes 2021.

“¿Viendo esas imágenes te sientes cómoda con lo que le dijiste en plató, con esos términos que utilizaste? Fuera de cámaras pareces otra persona. ¿En serio no te chirría verte hablar con ese tono?”, le preguntó Archidona, refiriéndose a la ya mencionada frase de Rocío Carrasco que recuperó en el Debate final.

“Con Olga Moreno, la verdad es que no me chirría hablar de esa manera”, dijo sincera Sofía. “Es que ella no te ha hecho nada a ti. No hay nada como para que se entienda ese desprecio hacia ella”, apuntó Ángela Portero, a lo que Suescun respondió tajante: “No tiene por qué hacerme nada a mí para que yo sienta un rechazo hacia ella. Todos hemos visto su pasado, se ha visto aquí, en esta cadena, cómo ha actuado siempre. Simplemente, yo no empatizo con esta persona”.