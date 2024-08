Beatriz Archidona reprochó a Sofía Suescun su rechazo a 'De Viernes' y cortó sus insinuaciones sobre Marta

¡De Viernes! se quitó este 9 de agosto su 'espinita' con Sofía Suescun. Una semana después de su rechazo al programa, la exconcursante de Supervivientes All Stars sí aceptó esta vez acudir a un plató en el que fue recibida con honores, pero en el que no faltó un 'recado' de Beatriz Archidona por lo ocurrido siete días atrás con su presencia en Telecinco.

La tercera finalista declinó el pasado 2 de agosto la invitación del espacio de corazón, donde habría coincidido con Marta Peñate. “Nos habría encantado que estuviera aquí. La hemos invitado y no ha querido venir, pero aquí tiene su casa para charlar y repasar el concurso”, anunció la presentadora, como ya contamos. Un plantón que la propia Archidona le reprochó a Suescun en cuanto puso un pie en plató, tras una entrada de alfombra roja en los estudios de Mediaset.

“Te tengo que decir que te esperábamos la semana pasada, eh. Te invitamos, de hecho”, dijo con tono serio la conductora de ¡De Viernes! a su invitada. “Había demasiada gente, mucho ruido”, respondió la navarra, deslizando que su rechazo fue por evitar reencontrarse con sus excompañeros del recientemente finalizado Supervivientes All Stars que sí acudieron al programa.

Archidona da un corte a Sofía por su golpe a Marta Peñate

Ese no fue el único momento tenso que vivió Sofía en un plató al que llegó “con esos nervios del primer día de colegio”, como ella misma admitió al suponer su regreso como invitada -que no concursante- a un programa de Telecinco tras su veto: “A pesar del tiempo que he estado en esta casa, volver de nuevo y pisar un plató...”, comentó.

En concreto, Suescun recibió un corte de Beatriz Archidona por su “golpe bajo” a Marte Peñate. Y es que después de que esta ofreciese su visión de su pelea hace una semana, esta vez fue el turno de que la otra protagonista del concurso diese explicaciones por enganchones ocurridos en la isla como cuando Sofía habló de su “plenitud” y su excompañera lo asoció a su voluntad de ser madre.

“Yo jamás diría que no está plena por el tema del embarazo”, se justificó la 'reina de realities', que afirmó que siempre ha apoyado a su compañera en este asunto. Fue entonces cuando entró en acción Ángela Portero, con una serie de preguntas insistentes sobre estos términos que sorprendieron a Sofía. “Te veo con muchas ganitas”, dijo la invitada a la tertuliana, que fue del todo clara con ella.

“Yo creo que la actitud tuya tendría que ser venir y pedir perdón porque te equivocaste porque estabas caliente o por lo que sea. Reconocer el error”, le dijo la periodista. “No voy a pedir perdón por cosas que la gente haya querido hacerlas ver como les interesa. Yo soy supervaliente y pido perdón cuando sé que la he cagado, pero en este caso no. Me ha parecido superinjusto cómo ella lo quiso explicar y cómo se ha manejado aquí fuera”, explicó Sofía.

“En la discusión, que es un vídeo muy largo, yo le digo que está amargada y que yo estoy feliz y estoy plena en la isla, pero ella en el momento que escucha eso se lo quiere llevar por donde le interesa para terminar de machacarme”, añadió Suescun, que señaló hasta en tres ocasiones que Marta “el tema de la maternidad lo ha utilizado según le ha interesado con el fin de machacarme”.

A la tercera alusión, Beatriz Archidona tomó la palabra para darle un corte a la entrevistada: “Sofía, el tema de la maternidad una mujer que quiere ser madre y lo está pasando tan mal no creo que frivolice ni que lo utilice. Una cosa es contarlo públicamente porque hay muchas mujeres que están en su situación y eso nos ayuda, pero no creo que la cosa vaya por ahí”, le dijo la presentadora.

“¿A qué llamas frivolizar?”, cuestionó también Ángela Portero. “Puedes ponerte los vídeos y ver cómo se reía del tema”, contestó la navarra. “No vas a estar todo el día llorando. Decir frivolizar a una persona que está pasándolo tan mal... me parece que se frivoliza con otras cosas”, apuntó la colaboradora, zanjando el asunto.