Atresplayer arranca el rodaje de 'A muerte', su nueva serie romántica protagonizada por Verónica Echegui

Atresplayer ha comenzado a rodar A muerte, una nueva serie creada y dirigida por Dani de la Orden (Élite) que parte de la siguiente idea: “Conocer al amor de tu vida… cuando ésta puede estar a punto de acabarse”.

Se trata de una comedia romántica que tratará temas universales como la transición a la vida adulta, la muerte, la maternidad o las parejas de largo recorrido y sus crisis desde el prisma del humor.

Para poner cara a la producción, Joan Amargós interpretará a Rául, un joven que ve como su vida da un vuelco cuando le diagnostican una enfermedad grave y paralelamente conoce a Marta, interpretada por Verónica Echegui, que acaba de descubrir que está embarazada… y no tiene claro qué decisión tomar.

La nueva ficción, producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Sábado Películas, DeAPlaneta y Playtime Movies, contará la historia en 7 episodios de 30 minutos. Montse García, Elena Bort y Ana Eiras son las productoras ejecutivas, mientras Natalia Durán y Oriol Capel están al frente del guion.

La historia que cuenta 'A Muerte'

Raúl es un tipo tranquilo y conservador. Tiene una novia y un trabajo que le gusta, pero su vida se desmorona cuando le diagnostican un cáncer en el corazón y su pareja, ajena a esto, rompe con él. Marta es una publicista alérgica al compromiso, feliz de no tener que dar explicaciones a nadie, hasta que un día descubre que está embarazada.

Ironías del destino, Raúl y Marta coinciden en el funeral de un compañero del instituto y retoman su amistad poniendo a prueba sus creencias: que ella se puede enamorar aun siendo una descreída y que él puede conocer a la mujer de su vida… cuando su vida puede ser más bien corta.

Así serán los personajes de 'A Muerte'

Verónica Echegui se pone en la piel de Marta, una joven que vive el momento más dulce de su carrera profesional como creativa en una agencia de publicidad. Y, para su desgracia, también en el momento más dulce de su fertilidad: acaba de quedarse embarazada. El único problema es que no sabe si quiere tener un bebé. Por un lado, no le gustan los niños y no quiere renunciar a su vida tal y como la vive. Por otro, cree que quizás es su última oportunidad para formar una familia o algo parecido“, para, otra vez, no emitir juicios de valor sobre qué es sentar la cabeza y qué no.

Es inteligente, irónica, rápida y a menudo parece estar de vuelta de todo. Pero bajo su fachada de chica liberada y libertina ya que, pese a la vulnerabilidad, Marta es una mujer fuerte y libre marcada por una situación que ha puesto su vida patas arriba.

Por su parte, Joan Amargós interpreta a Raúl. Trabaja en el departamento de Recursos Humanos en un concesionario. Lleva saliendo más de tres años con Georgina, sin ser consciente de que están en punto muerto. Pero sus planes sufren un duro revés cuando le diagnostican un angiosarcoma, un cáncer en el corazón, y Georgina rompe con él. Toda la vida de Raúl se desmorona en cuestión de horas… pero ese mismo día también conoce a Marta, por la que siente una atracción inmediata.

A medida que la va conociendo más, Raúl se da cuenta de que es la mujer de su vida, pero ¿Es justo ir a muerte con una relación cuando no sabes cuánto te queda de vida? ¿Decirle la verdad y que, como si del último deseo de un moribundo se tratara, ella le conceda el capricho final? ¿O es mejor ocultárselo, aunque eso signifique que Marta no se plantee nada serio?

Junto a los dos protagonistas, también forman parte del elenco de la ficción: Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán, David Bagés, David Menéndez, Daniel Fernández, Edu Buch, Marta Romero, Alba Brunet, Paula Escoda , Ignasi Taltavull, Xavi Daura, Pedro Orell, Josué Túrnez, Dani Amor, Bernat Saumell, Dani Fortuny, Lluis Marqués, Marta Bayarri, Bárbara Mestanza, Andrés Fajngold, Enzo Vizcaíno, Núria Casas, Georgina Latre, Sandra Pece, Marta Castellvi, Ricard Balada, Eloy Catalán, Marta Aguilar, Noé Blancafort, Zoe Millán, Roger Vilà, Nuria Florensa, Lidia Casanovas, Laura Yuste, Marc Rius, Xavi Mira, Marta Albert, Ronni López, Lluna Gay o Xesc Cabot… ‘A muerte’ cuenta con la colaboración especial de Berto Romero, Leticia Dolera, Emma Vilarasau, Blanca Apilanez, Pep Munné y Lluis Marco.