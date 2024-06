Beatriz Luengo desvela por qué prescindieron de ella en el piloto de 'Cuéntame' antes de entrar a 'UPA'

Beatriz Luengo ha pasado por la tercera temporada de Entre el Cielo y las Nubes, el podcast de Laura Escanes en Podimo, para reflexionar sobre su carrera artística y reivindicar el papel de las mujeres en la composición de música urbana. También, para revelar algunos detalles llamativos de su trayectoria interpretativa.

Aunque fue Un paso adelante la que la puso en la órbita mediática, la cantante estuvo previamente ligada a otra histórica ficción. Histórica en todos sus sentidos.

Nos referimos a Cuéntame cómo pasó. Luengo asegura que formó parte de la grabación del piloto del melodrama de Ganga, que se estrenó allá por 2001 en La 1, antes de apuntarse al casting de UPA. Sin embargo, quedó fuera de la serie.

“Yo hice el piloto de Cuéntame y en el último momento me dijeron que no porque alguien se obsesionó con que yo tenía la nariz operada, que no era verdad, y de la noche a la mañana ya no fui”, declara Luengo, que precisa que “justo después” llegó la prueba para la serie de Antena 3.

Eso lleva a la actriz a hablar del sentimiento de rechazo en las primeras etapas de su carrera: “”Eso me ha generado esa sensación de: 'Nunca es suficiente', y a veces pasan cosas que no son de tu responsabilidad y yo siempre pongo todo en mi balanza“. Hasta la llegada de Lola, el personaje que asumió en Un paso adelante, en 2002, Luengo había realizado intervenciones episódicas en televisión, entre otras en otras dos series producidas por Globomedia, Periodistas y Policías, en el corazón de la calle. También hizo pinitos en El comisario y Robles, investigador.

Explica su papel para la llegada de 'UPA' a Francia

Preguntada por el fenómeno que implicó la serie y sobre cómo digirió ese éxito, la jueza de Baila como puedas se sincera. “Pasé de ser una chica de barrio a no poder salir a la calle, fue muy de repente. Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz habían tenido experiencias previas y podían estar más acostumbrados, pero para mí fue muy fuerte”.

“Yo el éxito siempre digo que lo entendí después de la serie, cuando la serie se acaba y no quise seguir con Upa Dance, de alguna manera fui castigada”, asegura.

“A los años me contaron que querían que me fuese mal como solista para que volviese al grupo y ante los ojos de la gente pasé de estar arriba a ir bajando porque ya no te ven con ese boom y ese momento fue muy difícil”, añade Luengo, que dice que su marcha a Francia supuso su “primera puerta real como solista”. “Gracias a mi éxito con la música hizo que la serie se desplazara allí”.