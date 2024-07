El creador de 'Mi reno de peluche' revela el “terrible acoso” sufrido para 'tumbar' la denuncia por difamación contra Netflix

Continúa el contubernio de Mi reno de peluche, el fenómeno de 2024 en Netflix. Richard Gadd, creador y protagonista de la aclamada ficción, participa en la defensa de la plataforma de streaming ante la denuncia por difamación que Fiona Harvey, la mujer en la que se inspira el personaje de Martha. El artista escocés ha relatado los años “extremadamente terribles” de acoso que sufrió por la demandante, que luego se sirvieron como base para la ficción.

Aunque el actor no ha sido acusado por Harvey en la demanda, sí ha querido apoyar a Netflix con el propósito de conseguir que el caso sea desestimado. Recordemos que Harvey reclama 170 millones de dólares a la streamer por la comedia negra, aunque hay que tener en cuenta que por parte de los responsables de Mi reno de peluche siempre se mantuvo en el anonimato su identidad y se insistió en separar realidad de ficción.

Fue, en cambio, el interés y morbo de la comunidad online la que rastreó en el pasado de Richard Gadd hasta dar con su acosadora, que terminó por dar un paso al frente de forma pública. A través de una entrevista con Piers Morgan, Harvey aseguró que el personaje de Martha, la mujer que acosa al protagonista de Mi reno de peluche, se basaba en ella. Acto seguido, presentó la demanda multimillonaria contra Netflix, cuyos CEO, Ted Sarandos y Greg Peters, dejaron claro que respondería “con vigor” para “defender el derecho de Gadd de contar su historia”.

Habla de un “comportamiento incansable durante años”

En una declaración de 21 páginas entregada en los juzgados, y que recoge Variety, Gadd manifiesta “tener conocimiento de los hechos” y reitera que “si fuera llamado a declarar como testigo, lo haría y testificaría”. “Ofrezco esta declaración en apoyo a los demandados”.

“En general, fue un periodo de time increíblemente estresante y preocupante para mí”, afirma Gadd, que añade que fue víctima de “un comportamiento incansable durante años” por parte de Harvey. “Es imposible para mí ser exhaustivo al exponer todo sobre la conducta de Harvey, ya que fueron múltiples instancias de interacciones personales desagradables, así como intentos de llamar mi atención, así como una comunicación profundamente perturbadora”.

Pero, ante todo, deja claro una vez más que su objetivo nunca fue dramatizar los hechos, sino usarla como base para contar una historia en la que volcar sus inquietudes artísticas: “Nunca quise que la serie identificara a ninguna persona real con Martha Scott, y tampoco a Harvey. Martha Scott no es Fiona Harvey. Como todos los personajes de la serie, es un personaje de ficción, con unos rasgos de personalidad muy diferentes a los de Harvey”.

Afirma conocer más casos de personas acosadas por Harvey

“Me sorprendió mucho que apareciera en Piers Morgan Uncensored. Aunque solo he visto algunos fragmentos, ella asegura que era la inspiración para el personaje, y que nunca me mandó miles de e-mails ni me dejó jamás mensajes de voz”, indica Gadd, antes de describir el alcance del acoso: “Me acosó y acechó durante muchos años, y desde su entrevista, otras personas se han puesto en contacto conmigo a través de mis agentes y representantes para decirme que también fueron acosados por Harvey, pero que tenían miedo de decirlo”.

Llegados a este punto, conviene recordar que el recientemente elegido primer ministro británico, el laborista Sir Keir Starmer, también fue objeto del acoso de Harvey, tal y como reveló The Sun. La mujer envío 276 correos electrónicos en cuestión de ocho meses, entre enero y agosto de 2020, cuando él servía como diputado por Holborn y St Pancras, al lado de Kilburn, la zona donde vivía Harvey por aquel entonces. Precisamente Piers Morgan entrevistó también a la abogada Laura Wray, otra mujer que acusa de acoso a Fiona Harvey y que precisamente decidió hablar tras la entrevista que esta última concedió.

Gadd también da detalles de las acciones que puso en marcha contra su acosadora y cita entre otras la orden de alejamiento que consiguió que impusieran a Harvey en 2016. Si bien el actor, que tiene ya nuevo proyecto en HBO, deja claro que no pretendía generar este interés hacia su biografía personal, procura aportar pruebas de que lo que se cuenta en la serie no sería, pues, difamatorio.