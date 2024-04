El creador de 'Mi reno de peluche' pide a que “no se especule” con el caso real en que se inspira, tras el acoso a allegados

Convertida en la serie de moda en Netflix, Mi reno de peluche ha supuesto un fenómeno que difícilmente podría haber imaginado su creador y protagonista, Richard Gadd. La historia de obsesión y acoso en torno a un cómico que trata de abrirse camino en el mundo del entretenimiento y que soporta el peso del trauma se ha convertido en un éxito inesperado, y su inquietante premisa ha aumentado el impacto al conocer que se basa en hechos reales vividos por el mismo Gadd.

Este ya explicó que lo que cuenta la serie es una historia “emocionalmente 100% real”, basada en historias que le sucedieron y en personas reales. “Por supuesto, no puedes contar la verdad exacta, por razones tanto legales como artísticas”, recalcó. “tienes que cambiar cosas para protegerte a ti mismo y a otras personas”.

Por eso mismo, ahora ha tenido que pedir a los espectadores de la serie más curiosos que no se abstengan de hacer averiguaciones o a tratar de encontrar a los referentes reales de los personajes de la serie. A través de Instagram Stories, el artista pide a los fans que no hostiguen a nadie: “No especuléis con quiénes podrían ser las personas reales. La serie no va de eso”.

Reacción ante la campaña de acoso contra Sean Foley

Su reacción surge después de que ciertos internautas hayan comenzado a atacar a través de redes sociales a “gente a la que quiero, con la que he trabajado y a la que admiro”, haciendo suposiciones sobre su relación con los hechos de Mi reno de peluche.

Ha sido el caso de un allegado de Gadd, el director y guionista Sean Foley, responsable del filme Mindhorn (estrenado en España por Netflix).

Hay que recordar que en la serie, el personaje principal ha sido víctima de una agresión sexual por un guionista de éxito que le prometía ayudarle en la industria. El parecido físico entre el actor que encarna a este personaje y Foley ha servido para que algunos televidentes den por sentado que este sería el hipotético referente, e iniciaron una campaña de acoso contra él, que ya ha puesto el asunto en manos de las autoridades: “La policía está informada y está investigando todos los mensajes amenazantes, abusivos y difamatorios contra mí”.

Aun así, la gente no ha tomado por suficientes ni el mensaje de Gadd ni el de Foley, e insisten en encontrar similitudes entre el personaje de la serie y el intérprete.