Disney+ presume del rendimiento de 'Star Wars: The Acolyte', sin afectarle el intento de boicot ultraconservador

Disney+ estrenó este miércoles 5 de junio Star Wars: The Acolyte, la nueva serie del universo creado por George Lucas de la que ya hemos hablado en verTele, y que es una de sus grandes apuestas para este año 2024. Y en apenas dos días, y con el oscurantismo habitual de todas las plataformas de streaming, ya ha presumido de sus resultados.

Según los propios datos que ha comunicado Disney+, la serie habría alcanzado 4,8 millones de visualizaciones tan solo en su primer día con los dos primeros capítulos que ha lanzado. Esto supone que la plataforma lo sitúa como su mejor estreno del 2024, como recoge Europa Press.

Disney+ sigue una estrategia irregular para comunicar sus datos, cuando lo hace. El ejemplo más similar lo encontramos en otra serie del universo Star Wars como es Ahsoka, de la que comunicaron que había acumulado 14 millones de visualizaciones, pero en sus primeros 5 días y no sólo en el de su estreno. En el caso de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, eligieron sus 6 primeros días, y aseguraron que acumuló 13,3 millones de visualizaciones.

Por esas diferencias resulta imposible comparar con el rendimiento de otras series dentro de la misma plataforma. Lo que sí parece claro es que Disney+ estará muy satisfecha con los datos del lanzamiento, y por eso comunica cifras. En España, su estrategia de promoción hará que la noche de este viernes Cuatro emita su primer capítulo, esperando así “llamar” al público a verla en la plataforma.

Intento de boicot de carácter ultraconservador

Star Wars: The Acolyte es el último ejemplo de serie que celebra un “efecto Streisand”: ser criticada y pedir su boicot para acabar beneficiándose de la polémica como promoción y suponiendo el mejor estreno del 2024 para Disney+.

En su caso, sectores ultraconservadores se movilizaron a través de internet para puntuar negativamente la serie en distintas webs de valoración de ficciones, como ya le ocurrió a The last of us por incluir una trama de amor homosexual en uno de sus capítulos. ¿Por qué? Porque The Acolyte es inclusiva e igualitaria (como Star Wars toda su historia desde 1977) y porque su creadora y showrunner Leslye Headland está casada con una mujer.