Las 18 series de la semana investigan el 'Asalto al Banco Central' con el recién llegado 'Detective Touré'

Asalto al Banco Central y Detective Touré son las series más destacadas de esta semana del 4 al 10 de noviembre en la que otros tantos títulos de ficción llegarán a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO y Movistar Plus+.

La primera de ellas, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Miguel Herrán, llega a Netflix este viernes 8 de noviembre con el recuerdo de los acontecimientos que ocurrieron en mayo de 1981 en Barcelona, cuando 11 encapuchados secuestraron a 200 personas para exigir que el Gobierno liberase a los golpistas del 23-F.

Otro bien distinto es el caso de Detective Touré, aunque la ficcón creada por David P. Sañudo y Carlos Vila, que también contiene altas dósis de acción, llegó a TVE el 6 de noviembre con el orgullo de ser la primera serie española protagonizada por un actor negro. Malcolm Treviño-Sitté es quien abandera este importante título que él prefiere dejar a un lado para no desmerecer el “trabajazo” de sus compañeros.

Al margen de estos dos títulos españoles, la lista de estrenos contiene algunos otros títulos destacados como El emperador de Ocean Park (Max), un thriller estadounidense protagonizado por Forest Whitaker.

También tienen producción norteamericana The Old Man (que regresa ya a Disney+ con su segunda temporada) y Navy, investigación criminal, absoluta veterana de la ficción policíaca. La serie de Gary Cole estrenó su temporada 22 el jueves 7 de noviembre en AXN.

Estas son las series que se estrenan durante la semana del 4 al 10 de noviembre en las principales plataformas de streaming.

'We are Lady Parts' T2 (5 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: El grupo femenino de punk Lady Parts regresan con una misión artística renovada después de una gira de verano mágica: grabar su álbum debut. Pronto descubriráán que una banda rival amenaza su status quo.

'Shetland' T5 (5 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: Las islas Shetland son el hogar natal del detective Jimmy Perez, que lo dejó atrás para iniciar su carrera como investigador. Ahora, años después, ha regresado a casa dispuesto a defender a sus vecinos de cualquier mal que amenace la tranquila vida de las islas.

'Todos somos familia' (5 de noviembre, Enfamilia)

Así es la serie: Cansado de ser enviado a internados, un joven con síndrome de down, Rick busca algo más de la vida. Quiere un trabajo real y la oportunidad de enamorarse. Gracias a un encuentro afortunado, consigue un empleo en el departamento de empaquetado de una prestigiosa chocolatería en Turín, donde trabaja junto a otros jóvenes con discapacidad. Entre ellos se encuentra Tina, una joven albanesa con síndrome de Down, con quien establece una profunda conexión. Pero el camino hacia la felicidad no será fácil, y su vida dará un giro inesperado cuando los problemas de Tina con su permiso de residencia la lleven a ser deportada.

'Detective Touré' (6 de noviembre, La 1)

Así es la serie: Mahamoud Touré es un inmigrante guineano que se gana la vida como vidente por las calles del barrio bilbaíno de San Francisco y que, de la noche a la mañana, se convierte en improvisado detective cuando recibe la llamada de Charo: una empresaria de la zona más acomodada de la ciudad que le pide que siga a su marido y le demuestre su infidelidad con pruebas fotográficas… por un módico precio.

'The Old Man' T2 (6 de noviembre, Disney+)

Así es la serie: The Old Man se centra en Dan Chase, que huyó de la CIA hace décadas y lleva viviendo fuera del sistema desde entonces. Cuando un asesino llega a intentar eliminar a Chase, el viejo agente descubre que, para asegurar su futuro, debe reconciliarse con su pasado. Al director adjunto de Contrainteligencia del FBI le encargan encontrar a Chase por su complicado pasado con el agente fugado.

'Under the Vines' T3 (7 de noviembre, AMC+)

Así es la serie: En Oakley Wines, Daisy (Rebecca Gibney) y Louis (Charles Edwards) planean expulsar a un intruso que ha reclamado su viñedo. Además, Daisy también intenta planear su boda, pero ¿se casará con el hombre adecuado?

'Navy: Investigación criminal' T22 (7 de noviembre, AXN)

Así es la serie: Tras la impactante decisión de Torres, la nueva temporada de Navy: Investigación Criminal seguirá el inexorable duelo del agente entre el bien y el mal. Además, nuestro equipo de criminólogos continuará investigando sorprendentes crímenes relacionados con la Marina.

'FBI' T7 (7 de noviembre, Warner TV)

Así es la serie: Nueva temporada de la serie, que sigue la unidad de élite de la Oficina Federal de Investigación en su lucha contra los peligros que amenazan la seguridad de Nueva York y del país. Esta unidad de primera clase investiga casos de enorme alcance, como terrorismo, crimen organizado y contraespionaje.

'El emperador de Ocean Park' (7 de noviembre, Max)

Así es la serie: Ambientada en el mundo de la política, el mundo académico de la Ivy League y las playas de Martha's Vineyard, la serie sigue a un profesor de Derecho cuya tranquila vida se ve alterada cuando su padre muere de un aparente ataque al corazón. La naturaleza de la muerte del juez es cuestionada por una antigua periodista y empedernida teórica de la conspiración. Ella cree que un fracasado candidato negro al Tribunal Supremo fue víctima de juego sucio.

'Citadel: Honey Bunny' (7 de noviembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Cuando el doble de acción Bunny (Varun Dhawan) recluta a la actriz en ciernes Honey (Samantha) para un trabajo extra, ambos se ven inmersos en un mundo de acción, espionaje y traición. Años más tarde, cuando su peligroso pasado les alcanza, Honey y Bunny, distanciados, deben reunirse y luchar para proteger a su hija Nadia. Tercera serie ambientada en el universo Citadel, franquicia de espionaje de escala global los hermanos Russo

'Nacidas para brillar' (7 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Nacidas para brillar nos cuenta la apasionante historia de una aspirante a actriz y de la amistad entre dos intérpretes de primera línea que persiguen sus sueños y se enfrentan al despiadado mundo del espectáculo en Taiwán.

'Asalto al Banco Central' (8 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Miniserie de cinco capítulos que nos traslada a la Barcelona de 1981 para revivir las 37 horas del atraco que sacudió a España. Han pasado tres meses exactos desde el intento de golpe de estado en el congreso de los diputados cuando once hombres encapuchados entran en la sede del Banco Central de Barcelona. Lo que comienza como un espectacular atraco pronto se convierte en un verdadero desafío para la reciente democracia española. Los atracadores tienen más de 200 rehenes en el banco y amenazan con matarles si el gobierno no accede a liberar al coronel Tejero y a otros tres responsables del 23F.

'La jaula' (8 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Un joven que aspira a ser luchador profesional se deja la piel para hacerse notar, hasta que un combate insólito le pone frente a la oportunidad de triunfar… y a un despiadado rival. Melvin Boomer y varias leyendas de las MMA protagonizan esta serie de Franck Gastambide.

'Sr. Plancton' (8 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Un hombre perseguido por la desgracia se dispone a hacer el último viaje de su vida en compañía de su ex, la mujer más desafortunada del mundo.

'Familias como la nuestra' (8 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Emotivo drama familiar sobre un país obligado a decir adiós a su patria, y una historia de supervivencia y esperanza llena de humanidad. A medida que la gente se dispersa en todas direcciones, tratan de decir adiós a sus seres queridos, a los lugares que conocen y también a las personas que han sido. Una distopía que juega con la posibilidad de que un próspero país europeo como Dinamarca, un estado del bienestar, se vea obligado a evacuar a sus ciudadanos a otros países en busca de asilo.

'Red Eye' (8 de noviembre, Max)

Así es la serie: La agente de policía londinense DC Hana Li escolta al Dr. Matthew Nolan de vuelta a Pekín, donde ha sido acusado de un crimen; a bordo del vuelo 357, se ve envuelta en una conspiración que va en aumento y en un número creciente de asesinatos.

'Cada minuto cuenta' (8 de noviembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Narra como, a raíz del terrible terremoto de 1985 en la Ciudad de México, un doctor atado a su pasado, una periodista en busca de fama, y una familia en crisis, se verán obligados a jugarse la vida en situaciones extremas para salvar a los suyos y a las de miles de personas más que quedaron enterradas.

'Arcane' Temporada final - Parte 1 (9 noviembre, Netflix)

Así es la serie: Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas. Serie inmersiva basada en League of Legends de Riot Games.