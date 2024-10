'FoQ' vuelve como retrato de 'La nueva generación' Z para “representar no sólo lo sexual, sino también lo emocional”

Trece años después del final de Física o Química, la serie juvenil de Antena 3 que catapultó a una generación de actores y actrices entre los que estaban Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Javier Calvo, Adam Jezierski o Angy Fernández; Atresmedia ha presentado su serie FoQ. La Nueva Generación en el South International Series Festival que cubre verTele.

La ficción, que ya fue rodada durante el verano en localizaciones de Canarias y la Comunidad de Madrid, está compuesta por 8 episodios de 50 minutos que en esta ocasión corren a cargo de Carlos García Miranda como creador y guionista, que ha declarado que “una de las máximas de esta serie era hacer una clase de chavales y chavalas reconocibles”. Él mismo ya se había encargado de Física o Química: El reencuentro en el año 2021, germen de este proyecto como ha reconocido la directora de Ficción de Atresmedia, Montse García: “Tras esa joyita que fue El reencuentro teníamos ganas de más, y por eso esta Nueva generación”, y también García Miranda: “Llevamos como dos años tras este proyecto. Nos quedó buen sabor de boca tras El reencuentro, y queríamos actualizarlo”.

El director de Atresplayer, Emilio Sanchez Zaballos, ha puntualizado que la serie “está en una fase muy previa aún, pero estamos muy contentos con lo que vamos viendo”, y valorado que “refleja la diversidad que tenemos en el grupo y en la plataforma”. El directivo ha incidido en esa continuidad respecto al proyecto original: “Mantenemos esa esencia, pero la traemos al día de hoy. Se ha hecho un trabajo excelente”.

Ha proyectado su primer tráiler, con mucho sexo

Esta presentación en el South International Series Festival ha servido para mostrar un primer tráiler de la serie, en el que a pesar de que sus responsables han dejado claro que no sólo se plantea por lo sexual sino también por lo afectivo y emocional, lo cierto es que predominan las escenas de sexo de sus jóvenes protagonistas. Carlos García Miranda ha bromeado primero sobre ello: “A los padres igual no les hace gracia, porque hay fiestas petting”, y luego ha valorado: “La serie original rompió tabús en su momento. Cuando nos sentamos, pensamos que lo mismo teníamos que mostrar no una pareja, sino una trieja, y representar no sólo lo sexual, sino también lo emocional”.

El creador y guionista ha contextualizado que tras el gran impacto que fue la Física o Química original para la generación millenial, ahora llega el turno de la generación Z. Y para compararlos, ha avanzado qué ejercicio han realizado en sus tramas: “Una de las cosas que hemos hecho es revisitar tramas: algunas que hizo Física o Química, hacerlas en la actualidad en La nueva generación”. También ha desvelado que buscarán el impacto de una muerte: “Vamos a acompañar a estos chavales de algo que no es habitual en su edad, como es una pérdida, para ver cómo se desempeñan”.

García Miranda ha alabado a sus jóvenes actores y actrices, destacando el amplio proceso de casting que pasaron: “Hemos hecho un cribado muy grande para tener los mejores actores, empezando con más de 40.000 nombres. El casting empezó en octubre de 2023, y acabamos en primavera, fue un proceso de unos seis meses. Son las elecciones más acertadas de mi carrera”.

Sus intérpretes, encantados y defensores del proyecto

El amplio y coral reparto de FoQ. La nueva generación está encabezado por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky. A ellos se suman para completar el elenco Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso y Ana Andrés. Varios han estado en la presentación de Cádiz.

Biel Castaño se ha emocionado al ver el tráiler, y aún con lágrimas en los ojos ha comentado: “Verlo es increíble porque llevamos seis meses trabajando en ello”. María Bernardeau ha agradecido la oportunidad por ser su primer proyecto, señalando que todos han “representado a personajes con los que nos sentimos todos representados”. Rocío Velayos ha querido acordarse del resto de sus compañeros, destacando que “ha sido increíble ver cómo personalidades completamente distintas congenian y comparten”, y reflexionado: “La serie refleja toda la diversidad de la sociedad. Todo evoluciona. Hay problemas nuevos, pero se reflejan. Esta ficción refleja que a todos nos pasa lo mismo”.

La presión y el miedo por la 'Física o Química' original es normal Miguel Fernández

Miguel Fernández ha tomado la palabra más, primero para explicar que a los tres meses de rodaje le precedieron otros tres de preparación, y luego para reconocer: “La presión y el miedo por la Física o Química original es normal. Somos los primeros que lo sentimos, que queremos hacerlo bien, hacer lo que ellos ya hicieron tan bien hace años. Pero al mismo tiempo, pedimos una oportunidad, porque hay que tener en cuenta que estamos en buenas manos, y sobre todo el público está en buenas manos”, refiriéndose a Carlos García Miranda.

Santiago Garzozi ha destacado por su capacidad comunicativa pese a ser su primera experienca actoral. Él ha sido el encargado de explicar la “ayuda completa” que supuso la figura de la coordinadora de intimidad en las escenas de sexo (“tenerla a ella era estar en casa, protegido, seguro”), sobre las que ha valorado: “En la serie estas escenas son muy reales, y no tienes la presión de ser perfecto. Son escenas preciosas y que cuentan la realidad”. El joven actor también ha avanzado: “Hay muchísimos nuevos problemas y nuevas cosas que se tratan, con el tono de Física o Química. Es muy realista”. Al preguntarle si podía servir para que los padres lo tomasen como una 'guía' para con sus hijos, Garzozi ha puntualizado: “Puede ser un retrato de la sociedad actual, y a los padres y madres puede ayudarles a profundizar en cada caso”.

Kiko Bena ha aportado el relato más personal. Tras explicar que el proceso había sido “increíble, pero también duro”, ha explicado que la interpretación en su caso no ha sido un sueño buscado, como otros de sus compañeros “desde que nacieron”, sino que más bien llegó por casualidad. Y relatado: “Yo vengo de San Blas, mis aspiraciones no eran muy grandes. Siempre me gustó el arte, hacía música. En el instituto conocí a una representante, y a los tres meses estaba haciendo una película. Peor no era ni consciente. Ahora, lo que más me gusta es hacer feliz a mi padre y a mis hermanas”.

También ha optado por la personalización Rocky, contando la importancia que para ella tiene su personaje, y en qué se puede convertir para muchos otros jóvenes: “Mi personaje es una persona no binaria, lo cual no ves mucho en ficción. E interpretar un personaje así, que yo me veo muy reflejado en él, es un referente para toda una generación que yo no he tenido nunca, porque yo no veía en la tele. Verlo en una serie, y que sea algo normal, puede ayudar muchísimo”.

“Que nos den una oportunidad y no sean prejuiciosos”

El turno de preguntas ha servido para cuestionarles si se sentían también preparados para afrontar las críticas que pueden llegar por representar esa diversidad, dado el actual momento de polarización social. Santiago Garzozi ha pedido “que nos den una oportunidad y no sean prejuiciosos”, y Miguel Fernández ha opinado: “Habrá gente que no esté de acuerdo, pero si por cada 100 que la odian hay 1 al que le ayuda, nuestro trabajo estará hecho”.

De nuevo, Biel Castaño se ha llevado un aplauso por su reflexión personal: “Uno nunca está preparado del todo, porque no sabemos lo que se va a venir, la magnitud. Para mí ya ha supuesto un problema el hecho de rodar escenas con un hombre. A mí me escandalizaba, pero yo he cambiado. Y si yo he cambiado, por qué no el resto. Es muy importante enseñar a tener un razonamiento, al por qué piensas algo, y darte cuenta que por ejemplo no me importa nada con quién se acueste otra persona”.