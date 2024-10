Las 19 series de la semana hacen cundir la 'Hysteria' en Halloween tras confesar en 'Yo, adicto' y guerrear en 'Lioness'

Con Halloween en mitad de la semana, octubre se despide metiendo miedo al respetable. Y eso que, como sigue ocurriendo cada año, el terror está cada vez menos presente en torno a la noche del 31. Poco importa para que cunde el pánico, al ver la cantidad de títulos acumulados entre el lunes 28 de octubre y el domingo 3 de noviembre: 19 lanzamientos, entre estrenos y regresos.

De entre todos ellos, solo se encuentra uno verdaderamente acorde al espíritu anglosajón del “truco o trato”. Nos referimos a Hysteria!, una comedia de terror que abunda en el miedo satánico que imperó en los Estados Unidos de mediados de los ochenta, en buena medida propagada y amplificada por los programas de televisión más sensacionalistas. Esta producción con la que SkyShowtime abre la semana (28 de octubre) destaca por un heterogéneo reparto que encabezan, por un lado, Julie Bowen, cambiando de registro tras Modern Family; y una de las grandes estrellas del género de los últimos 40 años, Bruce Campbell. Pero no es la única figura destacada que incluye el elenco de la serie desarrollada por Matthew Scott Kane, pues también incluye a Barbara Crampton y Jeffrey Combs, icónicas estrellas de Re-Animator y figuras de culto para todo feligrés del horror que se precie.

Solo dos días después, el miércoles 30, llegará el gran estreno español de la semana, Yo, adicto, a Disney+. Javier Giner traslada su propia novela autobiográfica al audiovisual en compañía de Aitor Gabilondo y Alea Media (Entrevías, Patria), llevando el máximo control creativo: no solo es cocreador y guionista, sino que se reparte con Elena Trapé la dirección de los seis episodios de esta producción presentada en el Festival de Cine de San Sebastián. Oriol Pla (El día de mañana, Dime quién soy) es el encargado de asumir la tarea de recrear a Giner en la ficción de este último estreno español del décimo mes del año.

Y aún hay mucho más a lo largo de estos siete días: el regreso a Netflix de La diplomática, de nuevo encarnada por Keri Russell; de Lioness, a SkyShowtime, con ese reparto de campanillas encabezado por Zoe Saldaña, Nicole Kidman y Morgan Freeman; y de Elsbeth, el nuevo título de Robert y Michelle King dentro del universo de The Good Wife, con su segunda temporada en Movistar Plus+. Además, animación para todos los públicos, policíacos, y hasta propuestas de Mindfulness para asesinos se nos presentan en la transición a noviembre. Lo dicho: no pierdan los nervios ante tanto estreno

'Hysteria!' (28 de octubre, SkyShowtime)

Así es la serie: Cuando un popular quarterback universitario desaparece durante el “Pánico satánico” de finales de los años 80, una banda de rock del instituto en declive se da cuenta de que puede aprovechar el repentino interés de la ciudad por lo oculto y convertirse en una banda de metal satánico, hasta que una serie de extraños asesinatos, secuestros y “actividades paranormales” desencadenan una caza de brujas al más puro estilo heavy en la que ellos son el blanco.

'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson' T8 (28 de octubre, AXN)

Así es la serie: En la octava temporada de S.W.A.T.: Los Hombres de Harrelson, a la ciudad de Los Ángeles no le faltan casos por resolver y la Unidad 20, liderada por Daniel “Hondo” está preparada para desvelarlos todos y poner fin a los planes.

'Alice & Jack' (29 de octubre, Filmin)

Así es la serie: Cuando Alice (Andrea Riseborough) y Jack (Domhnall Gleeson) se conocen, les une una conexión tan poderosa que parece que nada puede romperla. Pero un profundo trauma del pasado de Alice hace que rechace a Jack, lo que les lleva a separarse.

'This Town' (29 de octubre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Creada por Steven Knight, artífice de Peaky Blinders, es una particular “carta de amor” a Birminghan, ciudad del guionista. Es un retrato de la ciudad en el inicio de los años 80 en la Inglaterra “thatcheriana”, una época convulsa pero culturalmente muy interesante, a través de la historia de la formación de una joven banda de músicos.

'Yo, adicto' (30 de octubre, Disney+)

Así es la serie: Yo, adicto cuenta cómo Javier Giner, profesional del audiovisual, decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. Incapaz de gestionar su angustia vital y el sufrimiento que se genera a sí mismo y a los demás, lleva varios años sumergido en una espiral autodestructiva de adicción al alcohol, las drogas y al sexo. En el momento de máxima oscuridad, decide pedir ayuda profesional movido por un instinto de supervivencia desesperado. Sin saberlo, ese gesto le cambiará la vida convirtiéndose en una nueva persona.

'La ley de Lidia Poët' T2 (30 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Lidia no puede ejercer la abogacía por culpa de una ley escrita por hombres. Así que, en esta ocasión, se marca un objetivo aún más ambicioso: cambiar la ley. Mientras lucha por los derechos de las mujeres y asume nuevos casos como ayudante de su hermano Enrico, Lidia intenta persuadirlo para que se presente a parlamentario, de modo que su proposición de ley tenga una voz que la respalde. Por lo que respecta al terreno sentimental, Lidia está harta del amor, y sobre todo de Jacopo, responsable de la venta de la villa familiar y enfadado con todos los Poët. Pero Jacopo y Lidia tienen que colaborar a regañadientes en una investigación secreta que los atañe a ambos muy de cerca.

'Los cuatro de la Candelaria' (30 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Un grupo de amigos que sobreviven en la calle en Río de Janeiro se apoyan los unos a los otros para mantener la esperanza y soñar con un futuro diferente. Pero entonces se desata la tragedia.

'Adelante, hermano' (30 de octubre, Netflix)

Tras sufrir un ataque de pánico durante una gran redada relacionada con bandas, un miembro de una unidad policial de élite se ve obligado a abandonar el cuerpo. Para colmo, se entera de que su padre se ha suicidado y que ha dejado una enorme deuda de juego. Con el fin de mantenerse a flote, comienza a trabajar como guardia de seguridad en un complejo en el que ve la ocasión de resolver sus problemas económicos.

'Duda razonable' T2 (30 de octubre, Disney+)

Así es la serie: Juzgarás a Jax Stewart por su ética cuestionable y extravagantes interpretaciones de la ley… hasta que tengas problemas. Entonces verás que es una brillante y valiente abogada defensora de Los Ángeles que carga contra el sistema judicial siempre que puede.

'Padre Made in USA' T20 (30 de octubre, Disney+)

Así es la serie: Comedia animada protagonizada por Stan Smith, un agente de la CIA residente en Langley Falls, Virginia, obsesionado con la seguridad nacional. Su familia, un pez parlante y un alienígena que rescató del Área 51, mantienen a Stan ocupado mientras éste intenta evitar cualquier acción terrorista en los EE.UU.

'La diplomática' T2 (31 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Un brutal atentado con bomba en el corazón de Londres pone patas arriba la vida de la embajadora estadounidense Kate Wyler (Keri Russell). Mientras lucha por reconstruir las vidas destrozadas y un equipo desintegrado, los peores temores de Kate se hacen realidad: el atentado que la llevó al Reino Unido no fue obra de una nación rival, sino del propio Gobierno británico. A medida que busca respuestas, su único aliado es su casi exmarido Hal Wyler (Rufus Sewell), más vivo e implicado que nunca. Kate tiene que lidiar con su crisis matrimonial, una relación complicada con el ministro de Asuntos Exteriores británico, Austin Dennison (David Gyasi), y una amenazante visita de la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney).

'Mindfulness para asesinos' (31 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Björn Diemel (Tom Schilling) es un abogado de élite que acaba convirtiéndose en un asesino tras asistir a una clase de ‘mindfulness’ para aprender a conciliar su vida laboral y familiar, pasar más tiempo de calidad con su hija y –con suerte– salvar su matrimonio. La clase cumple lo prometido, aunque no de la forma que él esperaba... Ya que, cuando aplica las técnicas que ha aprendido con Dragan Sergowicz (Sascha Geršak), un brutal y despreocupado jefe de la mafia –que hasta entonces era su cliente–, acaba convertido en el blanco de la policía y de todo el clan criminal. A pesar de la tensa situación, Björn consigue mantener la calma y reorganizar por completo su vida. Así que, si la solución a sus problemas pasa por tener que cometer algún que otro asesinato, no es más que la consecuencia de la conciencia plena que ahora aplica a su vida...

'Lioness' T2 (1 de noviembre, SkyShowtime)

Así es la serie: En la segunda temporada, a medida que la lucha de la CIA contra el terrorismo se produce cada vez más cerca de casa, Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) y Byron (Michael Kelly) reclutan a una nueva agente Lioness para infiltrarse en una amenaza desconocida hasta la fecha. Con la presión aumentando desde todos los lados, Joe se ve obligada a enfrentarse a los profundos sacrificios personales que ha hecho como líder del programa Lioness.

'The Darkness (La oscuridad)' (1 de noviembre, SkyShowtime)

Así es la serie: Basada en la exitosa serie de novelas de suspense de Ragnar Jónasson, The Darkness (La Oscuridad) narra la historia de la detective de homicidios Hulda Hermannsdóttir (Lena Olin), quien debe investigar un estremecedor caso de asesinato mientras intenta superar sus propios traumas personales. Ante una inminente jubilación anticipada y la obligación de trabajar con un nuevo compañero, Hulda está decidida a encontrar al asesino, incluso si para ello tiene que arriesgar su propia vida. Rodada en Reikiavik, Islandia, la serie está dirigida por el nominado a dos Oscar Lasse Hallström (Chocolat, ¿A quién ama Gilbert Grape?, Hilma).

'Revancha' (1 de noviembre, Max)

Así es la serie: En 1997, IBM convenció al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, que había vencido al superordenador Deep Blue, para jugar la revancha. Esta cautivadora serie convierte el duelo entre el hombre y la IA en un thriller psicológico con resonancias contemporáneas. Esta serie fue galardonada con el Gran Premio en la última edición de Séries Mania 2024.

'La Torre' T3 (1 de noviembre, Max)

Así es la serie: Un apuñalamiento mortal lleva a Sarah Collins a involucrarse en una operación encubierta, destinada a vigilar la escalada incensante de violencia de bandas en la ciudad.

'Elsbeth' T2 (3 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Elsbeth Tascioni (Carrie Preston) comienza a adaptarse a su nueva vida y carrera en Nueva York, pero los errores que cometió en Chicago vuelven para atormentarla. La oficial Blanke (Carra Patterson) y el capitán Wagner (Wendell Pierce) se enfrentan a sus propios desafíos mientras la comisaría se recupera de los problemas del año pasado y es sacudida por la llegada de un nuevo y entrometido teniente (Daniel K. Isaac). Mientras tanto, el equipo tendrá que enfrentarse a nuevos casos y a extrañas situaciones protagonizadas por la élite neoyorquina, personas que creen que podrán salirse con la suya.

'Como agua para chocolate' (3 de noviembre, Max)

Así es la serie: La historia de esta nueva serie explora la idea de que a veces las tradiciones pueden convertirse en una prisión y en un obstáculo para el amor. Tita de la Garza y Pedro Múzquiz son dos almas profundamente enamoradas, pero incapaces de estar juntas debido a las arraigadas costumbres familiares. Nuestros protagonistas navegarán por un mundo de realismo mágico y ricos sabores mientras Tita se debate entre el destino que le impone su familia y su lucha por el amor. Por el camino, el público será testigo de su mayor refugio: la cocina. Para Tita, su conexión mágica con la cocina se convertirá en una resistencia activa contra la opresión, que le permitirá canalizar sus deseos y pasiones más profundas en sus recetas, transformando a quienes las prueban. La historia, que está ambientada en tiempos de la Revolución, aborda también la lucha de las mujeres por controlar su propio destino. Como marco de esta lucha, la serie se benefició de espectaculares locaciones en Tlaxcala y la Ciudad de México, las cuales brindan un telón de fondo auténtico y evocador para la narrativa de un clásico de la literatura mexicana.

'La luchadora invencible' (3 de noviembre, Max)

Así es la serie: La serie sigue a Andy, una joven que sueña con convertirse en la mejor luchadora profesional de todos los tiempos. Adoptando el alias de luchadora «Fight Girl», Andy se adentra en el extraño y colorido mundo de la lucha libre, decidida a hacerse un nombre. Por el camino, conoce a la cínica campeona retirada, la Tía P; al entrañablemente inocente Mikey, un gran analista de lucha libre en ciernes; y al inescrupuloso Craig, que no ama tanto la lucha libre como maquinar formas de lucrarse con ella. Unidos en el objetivo de ayudar a Andy a alcanzar la gloria de la lucha libre, esta familia se embarca en un viaje lleno de adversidades y autodescubrimiento mientras persiguen sus sueños, superan sus límites y, lo que es más importante, propinan bofetadas a los luchadores más duros que pueden encontrar.