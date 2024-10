David Shore y el trampantojo de la medicina en sus series 'House' y 'The good doctor': “Al final son personas”

David Shore, el creador de dos éxitos globales como son las series House (8 temporadas y 177 episodios entre 2004 y 2012) y The Good Doctor (7 temporadas y 126 episodios entre 2017 y 2024) ha sido el invitado estrella del South International Series Festival de Cádiz, que está cubriendo verTele.

El guionista ha protagonizado una rueda de prensa en la que ha respondido a distintas preguntas sobre las series, su creación, y el ecosistema actual de la producción audiovisual a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos.

Yendo a lo hilo conductor de sus dos series más exitosas, desde verTele hemos querido preguntarle por qué se fijó en una realidad tan especializada y complicada como es la medicina. Y David Shore ha empezado explicando que, desde luego, no fue por interés ni experiencia personal: “Yo no tenía ni idea de medicina. De hecho, he estudiado derecho, y después de estar 15 años en series de medicina sigo sin saber absolutamente nada de medicina. De hecho esa parte de medicina en cada capítulo, era completamente inconsciente de ella”.

Lo que ha explicado es que la medicina era y es una manera perfecta de conectar con la gente: “Elegí medicina porque a la gente le gusta mucho ver series de médicos, como sobre derecho o abogados. Porque en esas series hay cuestiones importantes que están en juego, ya sean las vidas de personas, ya sea si se va a hacer o no justicia. La medicina es simplemente un telón de fondo, pero al final son personas, personas interactuando. Para House era contar su visión del mundo, para Shaun Murphy era hacerse preguntas en torno a él... pero yo sinceramente he utilizado la medicina para atraer al público, y luego cuando ya estaban en el sillón pendientes de lo que yo les estaba contando, aprovechaba para hablarles de otras temáticas que realmente sí me interesan y son importantes”.

Uno de los asuntos más recurrentes al hablar de la creación de series es hablar de los conceptos de “global” o “local”. Para David Shore, el secreto está en no escribir algo pensando en que sea global: “Para que las series tengan éxito, pueden ser o no universales. Cuando escribí House, no lo hice con la idea de que se viese en todos los países. Lo escribí pensando en el personaje individual de House, igual que cuando escribí The Good Doctor no pensaba en qué iban a decir de Shaun Murphy en España, pero tampoco cómo iba a caerle al público norteamericano. La clave si se hace una serie local es hacer una buena serie local. Y si es buena, la temática se hace finalmente universal, y en ella se hablará de cosas globales, que es lo que la hará global”.

¿“Miedo” en Hollywood a una posible victoria de Trump?

La media hora de rueda de prensa ha versado sobre distintos temas. Y la situación política en Estados Unidos también ha tenido su espacio. Preguntado por si cree que en Hollywood hay cierto miedo a un triunfo de Trump, David Shore ha desdramatizado: “Creo que no. Que en cualquier momento cualquier industria, sea la prensa o el entretenimiento, sienta miedo o funcione por miedo, está mal”. El creador, pese a todo, ha mostrado confianza en sus compañeros: “Esto que está ocurriendo ahora es algo inaudito en EE. UU., es nuevo y diferente, pero tengo la esperanza de que la gente que quiere contar sus historias lo seguirá haciendo con responsabilidad y con honestidad independientemente de lo que pase”.

Tirando de humor, ha aclarado que no opina ni dice eso “por ser ingenuo, de hecho yo escribí House que es una serie en la que hay bastante cinismo, sino porque lo único que quiero decir es que esta nueva realidad es novedosa y distinta, y vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha”.

En ese enorme mercado que es el estadounidense, la importancia del público hispanohablante cada vez es mayor. Así lo ha reconocido y explicado David Shore: “Hay un importante mercado de series en español en Los Ángeles. En Hollywood tienen muy en mente realizar series en español, ya se han hecho coproducciones con México e incluso producciones en Estados Unidos hechas en los dos idiomas, sin traducción. En Estados Unidos realmente hay un público grande que ve series en español”.

Este tema le ha llevado a recordar un capítulo de The Good Doctor en el que parte del equipo viajaba en una misión médica a Nicaragua, “y aprovechamos que Freddie Highmore habla español”. El creador ha contado que el protagonista “rodó muchas escenas en español, y decidí intencionalmente ni doblarlo ni subtitularlo, porque quería mostrar la experiencia de no enterarse de lo que está pasando, porque están en otra cultura y están hablando español”.

Shore ha reconocido que para él “era importante que la población americana que lo viese, y supiera qué es estar en otra cultura y no enterarse, ir a otro país y no saber lo que está pasando, como una pequeña advertencia a los americanos de que si no aprenden otros idiomas como el español, tienen ese 'castigo' de que no saben lo que está ocurriendo”.

Su preocupación por cómo está el mercado

Sobre si seguimos en una época dorada para la creación de series, Shore no ha mostrado dudas: “Sí, creo y espero que sí. Agradezco que las series tengan este apogeo, porque cuando yo iba al cine eran películas increíbles, pero entonces pensaba que me encantaría que se hiciesen igual series, que pudiéramos ver en casa tranquilamente con un capítulo de una hora en mi sofá. Ahora sí está ocurriendo”.

El creador ha puntualizado que ya entonces “había series muy buenas, pero me gustaría que hubiese más”, y destacado que sobre todo “no había gente suficiente haciendo series buenas”. Sin embargo, la situación ha cambiado: “Afortunadamente ahora sí, hay muchas más series, que se están haciendo en todas las partes del mundo, series que son universales”. Ha hecho un guiño a la ficción española: “Sé que hay series españolas que están viajando muy bien a otros mercados”, y celebrado el momento, generalizando: “Hay buenos narradores, con buenas historias, que permiten que haya opciones para hacer estas series”.

Sin embargo, ha explicado que en su opinión el mercado actual de las series “no está tan bien como debería, porque la gente está muy preocupada por los presupuestos, por el dinero. Se está tomando mucha cautela para financiar o producir una serie. Aunque creo que esto pasará, y llegará un momento en el que empiecen a hacerse más series, porque realmente hay un mercado para ellas”.

La irrupción de la Inteligencia Articial (IA), que fue uno de los puntos principales que provocó la huelga de guionistas en Estados Unidos, ha generado otra reflexión de David Shore: “No sé qué va a ocurrir con la IA, pero sí sé con toda certeza que debemos tener mucha cautela, ser muy conscientes de los riesgos que entraña, y estar muy pendientes de ella”.

Sobre la huelga, Shore ha recordado que él formó parte del comité de negociación del Sindicato de guionistas americanos que llegó al acuerdo, aclarando sobre si había servido para cumplir lo acordado: “No sé con detalles si cumplieron el acuerdo que firmaron, ni sé qué nos depara el futuro, pero sí sé seguro que tenemos que estar muy pendientes de los efectos de la IA”.