'Muertos S.L.' vuelve para reírse de lo que haga falta: “En la comedia estamos obligados a no tener líneas rojas”

“En la comedia estamos obligados a no tener líneas rojas. Si las tienes, la desvirtúas”. Asentados desde hace años como uno de los tándems más exitosos de las series de comedia en España, los hermanos Alberto y Laura Caballero están más que cualificados para hablar de cómo triunfar en una de las labores más complicadas de la producción audiovisual: hacer reír.

Sobre ello han podido hablar largo y tendido en el South International Series Festival de Cádiz, al que acude verTele, y en el que han sido protagonistas primero por la presentación de la temporada 15 de La que se avecina para Amazon Prime Video y Telecinco (con el esperado anuncio de renovación incluido), y luego con la puesta de largo de la segunda temporada de Muertos S.L. para Movistar Plus+, mientras ya están acabando de grabar la tercera tanda.

La comedia que gira en torno a la familia y los empleados de una funeraria, que el propio Alberto Caballero define como “una serie de convivencia laboral”, da un paso adelante por su propio desarrollo, al conocer ya a sus personajes: “De hecho el título se refiere más a los empleados”, ha asegurado su creador y guionista, explicando que ahora que ya se sitúa a los protagonistas, mantienen su “esencia de sitcom, pero también sus tramas horizontales”.

La importancia de conocer ya a los personajes

Alberto Caballero ha celebrado que “la recepción de la primera temporada fue muy buena”, y asegurado que “la tercera es mejor que la segunda, pero eso no significa que la segunda no esté bien”. De hecho, ha destacado algo que, teniendo en cuenta su trayectoria, resulta importante: “Es uno de los mejores castings que hemos hecho nunca. Están todos muy afinados”.

Laura Caballero, que además de creadora también es directora de Muertos S.L., ha mostrado su acuerdo añadiendo que “ha sido una serie muy mágica con todo lo que se ha creado allí”, y confirmado que “la segunda temporada se disfruta más que la primera porque ya se comprende”. Desde su experiencia personal, ha contado: “A mí en los dos primeros la gente me decía que era rara, y a partir del tercero ya se enganchaban”.

Susana Herreras, la productora de Movistar Plus+, ha incidido en esa importancia: “Nos ha pasado que los personajes han crecido mucho, y su desarrollo hace que la gente ya los conozca y pueda anticipar lo que están pensando o lo que van a decir”.

Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca y Salva Reina

A los actores también les permite disfrutar más de su trabajo. Así lo ha confesado Adriana Torrebejano: “Hemos disfrutado más porque los personajes estaban muy cogidos. Ha sido más fácil y más ácido”. Sobre su papel, ha declarado que le encanta: “Manuela es una revolucionaria, se va a atrever a buscar el amor, y va a sufrir las consecuencias de su propio Me Too. Va a investigar por qué 'mata' a sus novios, y va a ir hasta el fondo. Ella pelea por todo, levanta el puño y a pelear”.

Amaia Salamanca ha adelantado que el suyo no va a aflojar en su guerra contra Dámaso, el personaje interpretado por Carlos Areces: “Vanessa sigue su pique con Dámaso, sabe cómo ir a putearle. A través de las hijas de la dueña hace tejemanejes para lograr quitarle de en medio como sea”. La actriz se ha mostrado además encantada con cómo va a desarrollarse: “En la primera había pequeñas pinceladas de Vanessa, y yo misma me he sorprendido de por dónde ha ido. Estoy deseando llegar a la tercera temporada, que estamos acabando ya de rodar, porque Vanessa tiene mucho más”.

Yo ahora soy socio de una funeraria Salva Reina

A Salva Reina lo que más le divierte es la diferencia con su personaje, sobre el que avanza que “su objetivo es sobrevivir, es el personaje que está más cerca de la muerte de todos. No es que no sea empático, es que no tiene tiempo para serlo. Está a verlas venir, no entiende nada, e intenta sobrevivir con todas las deudas y problemas que tiene”. Con el actor ha habido risas, ya que animado por Laura Caballero ha confesado que lo funerario en su caso ha pasado de la ficción a la realidad personal: “Yo ahora soy socio de una funeraria. Unos amigos me entraron con un proyecto de una funeraria de mascotas, que se llama Huella eterna, y ahí estamos, es muy bonito”.

Sobre la labor interpretativa de todos los actores, Laura Caballero ha destacado su profesionalidad y la comprensión de qué tono querían sus creadores y responsables para Muertos S.L.: “Es la serie menos ensayada de la historia de la ficción, porque desde la primera escena ya era como si estuviese preparado”.

Cuando la realidad supera a su ficción

A pregunta de verTele sobre cómo se toman que haya noticias reales que superen las tramas más disparatadas de su ficción, como que un coche fúnebre participase en una carrera ilegal, Alberto Caballero primero se ha reído y luego ha reconocido: “Nos jode mucho porque pensamos que se nos debería haber ocurrido. Te da rabia porque muchas veces vienes del delirio de LQSA, pero quieres crear un tono distinto para esta serie. En Muertos S.L. queríamos hacer una serie de las premisas realistas, y según evoluciona nos vamos volviendo más locos, pero siempre de acuerdo al público. Y cuando ves que la realidad va más allá, te da rabia y dices: hostia, igual nos hemos quedado cortos”.

Laura Caballero ha aportado otro ejemplo, otra noticia que surgió casi a la vez que la anterior: un féretro cayó en marcha de un coche fúnebre. Le ha servido para dar a entender hasta dónde llega el conocimiento de la gente de su serie, y de su tipo de comedia, porque ha contado que le escribieron para preguntarle en broma si estaban grabando por la zona. Alberto Caballero, entre las risas de todos, ha zanjado: “Esas tramas nos las han pisado. Es una putada”.

Sobre las reacciones de los espectadores, el creador y guionista se ha mostrado especialmente orgulloso de las respuestas que les llegan, asegurando que no han tenido 'ofendidos' por su humor: “Por Muertos, cero. Y lo curioso es que nos ha escrito gente contando cosas bonitas”. La directora, Laura Caballero, ha dado un ejemplo: “Una chica acababa de perder a su padre, y al ver Muertos había logrado ver la muerte de otra forma, le había ayudado. Es muy terapéutica. También para mí, que tengo fobia de verdad a la muerte”.

Alberto Caballero ha explicado por qué Muertos S.L. es una serie que no resulta desagradable, y es que no se ríe de la muerte, sino que simplemente es un elemento más: “En el tono de la serie, la muerte es una circunstancia. Lo que sostiene la estructura de la serie son las miserias de una piña familiar, y haces humor con la muerte y lo grotesco de la pérdida de forma puntual”. Aun así, el creador y guionista ha dejado muy claro que no ha habido líneas rojas, ni por su parte ni por la de la casa, agradeciéndolo a Movistar Plus+.

La infravaloración de la comedia

El buen ambiente de la presentación ha hecho que Alberto Caballero comente más relajadamente la injusta infravaloración de la comedia respecto al drama. El creador y guionista ha introducido que “cuando piden recomendar una serie ligerita y divertida, dicen las nuestras, y yo pienso: 'Cabrón, será que cuando estás viendo la tele y una serie quieres pensar...'. Es mentira. Te ha pasado eso porque la serie está bien, porque la ves y te entretiene, y te divierte. Es como cuando te dicen 'en este capítulo sólo me he reído cuatro veces', pero en el drama no dices: 'Sólo he llorado una vez'. Muertos S.L. es agradable de ver, y el tono que hemos elegido es para eso”.

Él mismo ha puesto otro ejemplo, basado en la experiencia personal, explicando que habían probado a pedir a una IA que escribiese un diálogo de dos personajes en tono dramático, y les había presentado un resultado muy bueno, bromeando con sus compañeros de sector: “Los de las diarias que vayan apretándose los machos...”. Sin embargo, al pedirle un diálogo de comedia para LQSA, la propuesta de la IA fue, literalmente “una mierda”. Una anécdota que le ha servido para valorar: “A ver si de una vez se pone en valor el hacer comedia. Porque si el algoritmo domina antes y más el drama que la comedia, por algo será”.