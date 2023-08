El homenaje que incluye 'Ahsoka' y la nueva “mascota” que ya conquista a las redes

Ahsoka acaba de estrenar sus dos primeros episodios en Disney+, con altas expectativas y una aceptable recepción crítica, al menos a juzgar por las primeras opiniones que van trascendiendo de la crítica internacional. Pero más allá de lo que ha supuesto el debut de la serie centrada en la padawan jedi en sí, destaca del lanzamiento el homenaje en los créditos a Ray Stevenson, fallecido súbitamente a finales de mayo.

Muere Ray Stevenson, protagonista de 'Roma', 'Dexter' y 'The Punisher' de cine, a los 58 años

El actor irlandés murió de forma trágica a los 58 años en Italia, tras encontrarse indispuesto durante el rodaje de una película. Meses antes del deceso, Stevenson había dejado ya grabadas sus escenas en Ahsoka, y de hecho había promocionado la serie en la Star Wars Celebration Europe 2023.

“Para nuestro amigo Ray”

En la ficción recién estrenada, encarna a Baylan Skoll, un caballero Jedi convertido en mercenario al servicio de la Armada Imperial comandada por Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) y su aprendiz Shin Hati (Ivanna Sakhno). Al término del primero episodio de la serie, justo antes de los créditos finales, aparecía un recuerdo al intérprete: “Para nuestro amigo Ray”.

Tras alcanzar la popularidad con la serie Roma de HBO, Stevenson labró una extensa y prolífica carrera: en televisión fue uno de los villanos de la séptima temporada de Dexter; hizo de Barbanegra en Black Sails; e intervino en Vikings, Reef Break y en la última adaptación televisiva de Das Boot. En cine, su papel más recordado es el de Frank Castle, alias El Castigador, en la en la tercera película en torno al personaje de cómic, Punisher 2: Zona de guerra, dirigida por Lexi Alexander. También participó en el Universo Marvel, con el personaje de Volstagg en Thor y secuelas; en la versión de Los tres mosqueteros de Paul WS Anderson, en la coproducción española La piel fría, o en el superéxito del cine indio RRR. También era uno de los protagonistas de la franquicia de artes marciales Accident Man, junto a Scott Adkins.

El Gato de Lothal, nuevo reclamo del mundo 'Star Wars'

Dejando de lado el recuerdo de Stevenson, otro de los alicientes que deja el comienzo de la historia en solitario de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) es la aparición de un nuevo personaje destinado a cautivar a la audiencia global y, por consiguiente, a disparar las ventas de Disney como ya lo hizo Grogu/Baby Yoda.

Al comienzo de la serie se puede ver a un Gato de Lothal, mascota de Sabine Wren (Natasha Lee Bordizzo). No es la primera vez que un espécimen de estas características aparece en la saga, aunque es la primera vez que no es un personaje creado por CGI, sino que se trata de una animatrónico a la antigua usanza, tal y como explica el equipo de la serie a Empire. Por ejemplo, en The Mandalorian ya se veían otras criaturas de la especie, aunque creados digitalmente.