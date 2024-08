Jenna Ortega reflexiona sobre sus críticas a los guionistas de 'Miércoles': “Podría haber usado mejor mis palabras”

Con la temporada 2 de Miércoles en marcha, su protagonista Jenna Ortega ha querido rectificar y entonar el 'mea culpa' por las fuertes críticas que vertió sobre el equipo de guionistas de la serie de Netflix tras el estreno de la primera tanda de capítulos, y que dieron la vuelta al mundo.

En marzo de 2023, la actriz sorprendió al despacharse en un podcast contra las decisiones de guion de la trama y, en concreto, con las relacionadas con su personaje: “Todo lo que Miércoles hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía ningún sentido”, llegó a decir, asegurando que la protagonista no tenia “un arco emocional” y que no era motivo de orgullo hacerse conocida mediáticamente por este papel.

Ahora, tiempo después de iniciar el rodaje de la segunda temporada con ella de nuevo en el rol principal, Ortega se ha pronunciado sobre todo lo que ocasionaron sus palabras hacia los responsables de la serie, haciendo autocrítica: “Probablemente podría haber usado mejor mis palabras para describir todo eso”, comienza expresando en una entrevista a Vanity Fair que recoge Europa Press.

“Creo que, a menudo, divago mucho. Creo que fue difícil porque sentí que, si hubiera representado mejor la situación, probablemente la habrían recibido mejor”, añade Jenna Ortega, asegurando que “todo lo que dije se magnificó, me pareció casi distópico. Me sentí como una caricatura de mí misma”.

“Nunca vas a complacer a todos, y como alguien que naturalmente complace a la gente, eso fue muy difícil de entender para mí. Puede que a algunas personas simplemente no les gustes... Y eso está bien”, agrega la actriz de Miércoles, al tiempo que defiende su decisión de involucrarse con el proyecto más allá de su papel como actriz: “Soy consciente de mi posición, sé que no estoy a cargo, pero creo que con alguien como Miércoles tiene sentido que esa persona esté involucrada en lo que sucede detrás de escena porque está en pantalla cada segundo del proyecto”.

Conviene recordar que Tim Burton, productor ejecutivo de la serie de Netflix, defendió a la intérprete: “Ella es muy sensata y eso lo encuentro refrescante y artístico. Vi desde el primer día que ella es muy consciente. Más que yo, a veces”.