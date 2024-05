'Miércoles' inicia el rodaje y anuncia el reparto de su temporada 2, que suma a Christopher Lloyd y Haley Joel Osment

Miércoles ha comenzado en Irlanda la producción de su segunda temporada. La serie de Netflix ha acompañado la noticia anunciado el reparto que formará parte de los nuevos capítulos, en los que Jenna Ortega volverá a ponerse en la piel del personaje principal.

La actriz encabeza el elenco principal, del que también formarán parte los repetidores Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Blanca), Hunter Doohan (Tyler), Victor Dorobantu (Cosa), Isaac Ordonez (Pugsley), Moosa Mostafa (Eugene) y Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Ritchie Santiago). Las nuevas caras, dentro del reparto protagonista, serán las de Joonas Suotamo, Billie Piper, George Farmer, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor y la ya conocida de Steve Buscemi, que se espera que interprete al nuevo director de la Academia Nunca Más (Nevermore).

El actor de Reservoir Dogs no es el único fichaje de relumbrón que Miércoles ha hecho para su segunda temporada. Christopher Lloyd (el mítico Doc Brown de Regreso al futuro), Haley Joel Osment (el protagonista de El sexto sentido) y Thandiwe Newton (Maeve en Westworld) aparecerán como estrellas invitadas en los nuevos capítulos junto a Heather Matarazzo, Joonas Suotamo, Frances O'Connor y Joanna Lumley.

Además, Fred Armisten (Fétido) y Jamie McShane (sheriff Donovan Galpin), retomarán sus papeles de la primera tanda, también en condición de estrellas invitadas. Quienes no aparecen entre los nombres del reparto son Naomi J. Ogawa (Yoko) y Percy Hynes White (Xavier Thorpe). Este último, recordemos, denunció una “campaña de desinformación” en su contra tras haber sido acusado en redes sociales de agresión sexual.

La segunda temporada de Miércoles, al igual que la primera, tendrá a Al Gough y Miles Millar como creadores y showrunners, mientras que Tim Burton repetirá como director de algunos capítulos. Por ejemplo, del primero, que se titulará "Here We Woe Again" (“Aquí estamos otra vez”).