Lindsey Shaw, actriz de 'Pequeñas mentirosas', cuenta cómo la despidieron de la serie por su drogadicción

Lindsey Shaw, actriz que interpretaba a Paige en la serie Pequeñas Mentirosas, ha recordado cómo vivió su salida de la ficción de Freeform tras su quinta temporada. La joven desvela cómo le comunicaron que estaba despedida del proyecto, cómo reaccionó a la noticia y cómo pudo regresar dos años después para despedirse como merecía de su personaje.

A través del podcast Ned's Declassified Podcast Survival Guide, basado en la serie homónima de Nickelodeon (2004) y conducido por tres de sus protagonistas originales, entre los que se encuentra la propia Shaw, la actriz desvela que la obligaron a marcharse de Pretty Little Liars por sus problemas con las drogas.

La estadounidense recuerda la experiencia como “muy embarazosa”: “Cuando tenía mi problema con las drogas y estaba pasando por algunas cosas, básicamente me despidieron de Pequeñas Mentirosas”, empezó explicando a sus compañeros.

Así fue el despido de Lindsey Shaw de 'Pequeñas Mentirosas'

Lindsey Shaw asegura que recibió la noticia directamente por parte de los creadores de la ficción, quienes le compartieron abiertamente su preocupación por su situación personal: “Me llamaron a la oficina de la creadora de Pequeñas Mentirosas' y me dijeron: 'Vamos a dejarte ir. No es por tu forma de actuar. Pero ¿tienes a alguien con quien hablar?'. Y yo respondí: 'Eh, no'. Y ella me dijo: 'Encontraremos a alguien'”, relató la ahora podcaster, haciendo hincapié en la amabilidad del equipo, ayudándola y apoyándola a pesar de esta complicada decisión.

Es por ello por lo que Shaw se muestra agradecida con los responsables de la ficción, quienes facilitaron también su regreso en la séptima temporada, dándole una segunda oportunidad tras su recuperación: “Fue realmente dulce porque me trajeron de vuelta en la séptima temporada. Fue algo tan hermoso de parte del equipo de guionistas ver esa relación y ese personaje hasta el final”, explico Lindsey.

Shaw calificó todo el proceso como doloroso, pero necesario: “Fue duro, sí. Es como, 'Oye, me importas como persona, pero aquí ya no puede funcionar”, sentenció.