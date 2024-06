Lisa Kudrow afirma que ha decidido ver 'Friends' solo por Matthew Perry: “Así es como quiero recordarlo”

Lisa Kudrow había reconocido públicamente que no acostumbraba a ver redifusiones de Friends. No obstante, la que fuera Phoebe Buffay durante 10 años ha cambiado de parecer. El motivo no es otro que la muerte de Matthew Perry.

Durante la promoción de su nuevo proyecto televisivo, la serie Time Bandits para Apple TV+, la actriz ha reconocido que ha comenzado a volver a ver la serie de la que fue protagonista entre 1994 y 2004, en buena medida para mantener vivo en la memoria a su compañero Perry, fallecido a finales de 2023.

“Honestamente, no era capaz de verla porque me resulta muy incómodo verte a ti misma. Pero si lo hago por Matthew, entonces está bien”, declara a The Hollywood Reporter. Kudrow dice disfrutar al verla por “lo hilarante que él era”: “Y así es como quiero recordarlo”.

Durante el reencuentro por los veinte años del final, estrenado en HBO Max, Kudrow confesó que no había vuelto a ver la serie hasta que su marido, Michel Stern, insistir en ello. Entonces fue consciente de que Friends era, en efecto, muy divertida. Ahora, con una nueva perspectiva, comparte sus impresiones sobre la sitcom que marcó a toda una generación.

“Me río a carcajadas, todos están graciosísimos. Me maravilla Courteney Cox. Me maravilla Jen [Aniston]. Matthew, obviamente, era hilarante de un modo único. Ninguno sabíamos de cadencia y ritmo cómico antes que él. Matt LeBlanc es hilarante. Y David Schwimmer también. A veces hasta me río de cosas que yo hice”, comenta. “

Para Kudrow, esa sensación de hermandad entre los actores y de diversión es la que define su tiempo en Friends. “Nos pasábamos el día riendo, básicamente, porque son gente muy divertida. Especialmente Matthew, cuyo objetivo era siempre cuántas risas podía conseguir cada día. Siempre estábamos de risas”, rememora la actriz, que se siente emocionada de que “la gente esté recordándolo [a Matthew] tal y como él quería ser recordado”.