Movistar Plus+ ya rueda 'El Centro', la serie de espías con Juan Diego Botto con la que el CNI “se abre” a la TV

Movistar Plus+ ha anunciado el inicio de rodaje de una nueva serie centrada en el CNI, que será uno de los grandes estrenos de la plataforma en 2025.

Juan Diego Botto es el principal protagonista de El centro, un thriller de espionaje actual y realista que explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de Oficiales de Inteligencia del CNI en un mundo convulso que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría.

Elena Martín (Creatura), Israel Elejalde (Las noches de Tefía), Elisabet Casanovas (La ruta), Clara Segura (El 47), Tristán Ulloa (El caso Asunta), David Lorente (4 estrellas, Buscando a Coque) y Nacho Sánchez (Mantícora) completan el reparto de este proyecto, creado por David Moreno, escrito por este junto a Raúl López y Eva Saiz, y dirigido por David Ulloa.

Producida por Fonte Films

Detrás de la producción destaca Fonte Films, la compañía fundada por el empresario Pablo Isla tras dejar la presidencia de Inditex, y que rige junto a Carla Pérez de Albéniz y María Jesús Román. La empresa acaba de presentar en el Festival de San Sebastián sus dos primeras producciones, la miniserie La sombra de la tierra, creada, escrita y dirigida por Elvira Mínguez para Atresplayer; y el documental Mugaritz. Sin pan ni postre, dirigido por Paco Plaza para Movistar Plus+.

A principios de mes, cuando Movistar Plus+ presentó su “hoja de ruta” para 2025, Domingo Corral definió El Centro como un hito porque “es la primera vez que el CNI se abre”. De acuerdo a su director, el objetivo pasaba por ir más allá de una serie de espionaje: “El reto estaba en no quedarnos solo ahí y darle una pequeña vuelta de tuerca al asunto, profundizando todo lo que pudiésemos en cada uno de nuestros personajes. En eso los directores no somos muy distintos de esos espías. Vampiros emocionales que se cuelan en la intimidad de la gente y observan sin ser vistos. Gracias a eso entenderemos el compromiso de nuestro protagonista, Michelin, por una causa superior a pesar de todo el sacrificio que conlleva”.

El rodaje se extenderá hasta el mes de febrero, aún sin época de estreno concreta.

Sinopsis de 'El Centro'

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro' es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional y lleva a los protagonistas a una carrera contrarreloj para descubrir a un traidor en sus filas, mientras intentan desmantelar una conspiración liderada por el enigmático agente ruso Volkov.

La serie es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los oficiales de inteligencia, mientras navegan entre el deber, la lealtad y la traición.