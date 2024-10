Movistar Plus+ anuncia sus 11 primeras series para el 2025 y un reality de 'Las Berrocal'

Movistar Plus+ mantiene su confianza en los cuatro grandes pilares que estructuran toda la oferta de ocio de la plataforma. Uno es el deporte, que la tarde de este martes 8 de octubre celebró el éxito de su apuesta por la Champions League con la presencia de su director Enric Rojas y todos sus protagonistas, insistiendo en mantener y recuperar aún más ese “sello Plus” que les hace reconocibles desde hace más de 30 años. Los otros tres son las series, el cine y los documentales.

La última reestructuración de la plataforma en abril de 2023 dio más poder como director de Ficción y Entretenimiento a Domingo Corral, que este miércoles 8 de octubre ha sido el protagonista de una charla con la prensa en la que ha anunciado futuros proyectos de Movistar Plus+ y reconocido que el entretenimiento “no es prioridad”, sino “un complemento”: “Mantenemos programas, y por ejemplo el eterno Ilustres Ignorantes está en un momento buenísimo de audiencias. Pero no es una prioridad respecto a los cuatro ejes. Es cierto que una plataforma de televisión tiene que tener caras que la humanicen y la acerquen, y hacemos televisión en directo también. Pero es un complemento a los cuatro grandes ejes”.

Aún así, el directivo ha asegurado que mantienen su apuesta por programas más puntuales y especiales como los de Leo Harlem o el de Carlos Latre, y de hecho ha anunciado la primera novedad: Pedro por Los Javis, un programa especial en homenaje a Pedro Almodóvar sobre su cine que acompañará la llegada a la plataforma de su nueva película La habitación de al lado. Javier Calvo y Javier Ambrossi se encargarán de este nuevo formato con el que Movistar Plus+ quiere “contar el cine de otra forma”, en palabras de Corral, y que dependiendo de cómo resulte y funcione se plantean poder repetir con otros eventos de programación similares.

Con la misma sinceridad que ha hablado del entretenimiento como complemento, Corral ha situado a las series como el gran producto original de la plataforma. “Después de 10 años de producciones originales, el balance es muy positivo. Las series son lo más visto, al nivel de los grandes partidos de LaLiga y eventos deportivos”, ha explicado, ejemplificando su éxito en que “tres de cada cuatro clientes contactan con la producción original”, y citando como éxitos actuales a la tercera y última temporada de Rapa y a la docuserie de Luis Enrique No tenéis ni puta idea.

Los cuatro pilares de la “línea Movistar Plus+” con sus series

Domingo Corral ha señalado los cuatro pilares básicos en los que se fijan a la hora de producir series para marcar lo que él mismo ha denominado como “línea de Movistar Plus+”:

Calidad : tanto en la historia como en la producción.

: tanto en la historia como en la producción. Cercanía : creer en series locales, con realidades próximas.

: creer en series locales, con realidades próximas. Mirada : buscar autores y huir de la fórmula.

: buscar autores y huir de la fórmula. Vocación de público: creer que lo comercial es perfectamente compatible con huir de lo previsible.

El director de Ficción de Movistar Plus+ ha incidido en que con todas sus series quieren alejarse de las fórmulas habituales, con unas palabras muy claras: “De tendencias no puedo hablar, porque no las seguimos”. Corral reconoce que en las ficciones de la plataforma “mandan los creadores y las historias que nos proponen, y el mejor tono que creemos para ellas”, y explica que no se plantean su traslado a las salas, defendiendo que sí sean el medio para sus películas.

Sobre sus ventas internacionales, ha resumido que están “contentos”, valorando que algunas viajan mejor (como los dramas y thrillers, citando como ejemplos destacados a Marbella y a Rapa) y otras peor (las comedias, por su clave más local según el humor). Aún así, también ha señalado que les ha sorprendido que una comedia como Poquita Fe haya tenido un remake en Alemania. Además, el directivo ha zanjado que pese a la moda de las series diarias en plataformas, Movistar Plus+ no se plantea esa vía de producción: “No planteamos series diarias. Sí comprar, pero entrar nosotros a producir serie diaria no. Preferimos por ahora adquirir lo que otros hacen muy bien”.

Las 3 series para cerrar el año 2024

Domingo Corral ha estructurado su anticipo de las series en torno a tres ejes: las series con las que cerrarán este 2024, las primeras series que ya pueden anunciar para 2025, y las series adquiridas.

Para cerrar el año 2024, hay tres proyectos listos y que ya se están promocionando:

Los años nuevos: la nueva ficción de Rodrigo Sorogoyen es un drama protagonizado por Iria del Río y Francesco Carril como una pareja que muestra su recorrido vital partiendo de la premisa “10 capítulos, 10 años”. Más información aquí.

Celeste: la nueva serie de Diego San José protagonizada por Carmen Machi convierte a la actriz en una inspectora de Hacienda que debe perseguir a una estrella de la música latina que reside en España y por tanto debe pagar impuestos en el país. Un caso “inspirado”, digamos, en el de Shakira. Más información aquí.

Querer: es la primera serie de la premiada cineasta Alauda Ruiz de Azúa, con un reparto formado por Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón. Es un drama que narra la historia de un matrimonio que rompe después de 30 años y con una denuncia por violación continuada de por medio. Más información aquí.

Las 7 primeras series para el año 2025

La convocatoria ha servido, principalmente, para que Domingo Corral avance las series que llegarán a Movistar Plus en el próximo año 2025. El director de Ficción ha recordado que recibirán las nuevas temporadas de Muertos S.L. y de Poquita fe. Y que habrá al menos 5 novedades que ya tienen luz verde: La Canción, El Centro, Los sin nombre, La vida breve y Yo siempre a veces.

La Canción:

Ya se había desvelado el proyecto sobre cómo España ganó por primera vez Eurovisión en el año 1968 con el La, la la; y este mismo martes verTele adelantó que Carolina Yuste será su protagonista como Massiel. Movistar Plus+ ha desvelado que constará de 3 capítulos, ha completado su elenco, con Marcel Borràs (que por las primeras imágenes todo indica que encarnará a Joan Manuel Serrat), Patrick Criado y Alex Brendemühl. También ha desvelado que está creada por Fran Araújo y Pepe Coira (tras su éxito con Hierro y Rapa), y dirigida por Alejandro Marín (Te estoy amando locamente). Su rodaje acaba de comenzar, y Domingo Corral ha avanzado: “Lo bueno en esta serie es cómo llegan ahí, porque se convirtió en una cuestión de estado, el régimen quería mostrar otra España”. Es una producción en colaboración con Buendía Estudios.

La plataforma también desvela su sinopsis oficial: España, 1968. Esteban Guerra (Patrick Criado) es un joven y ambicioso ejecutivo que intenta destacar desde su deslucido puesto en los pasillos de TVE. Pero no es fácil que te den una oportunidad, a menos que se trate de un marrón. Esteban ve claro su momento cuando le encargan una misión a priori imposible para la España de entonces: ganar el festival de Eurovisión. Pocos meses después, Massiel (Carolina Yuste) se alzaba como vencedora del concurso con el “La la la”. Un éxito cimentado en un estribillo infalible, una cantante icónica, un empeño político y una increíble sucesión de accidentes. Esta es la historia del azaroso (o no tanto) camino hasta aquella victoria.

El Centro:

De esta nueva serie no había noticias hasta ahora, y supone un hito porque en palabras de Corral “es la primera vez que el CNI se abre”. La plataforma la presenta como un thriller dirigido por David Ulloa y escrito por David Moreno, quienes ya trabajaron juntos en El Inmortal. Movistar Plus+ explica que “cuenta con un reparto muy coral” encabezado por Juan Diego Botto, Tristán Ulloa, Elena Martín, Clara Segura y Elisabet Casanovas, y que está producida en colaboración con Fonte Films.

Sobre cómo será, adelanta: “El Centro es un thriller de espionaje actual y realista que explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de Oficiales de Inteligencia del CNI en un mundo convulso que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría”.

Los sin nombre:

Otra novedad, de la que Domingo Corral ha destacado el papel dramático de Miren Ibarguren. La plataforma la presenta como un thriller psicológico creado por Pau Freixas (Todos mienten, Pulseras rojas) y Pol Cortecans (Citas, Sé quién eres), basado en la novela de Ramsey Campbell y protagonizada por Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit. El propio Pau Freixas se encarga también de la dirección, siendo una producción en colaboración con Filmax.

Movistar Plus+ también desvela su sinopsis oficial: Siete años después de que asesinaran su hija, Claudia recibe una llamada que vuelve a sacudir su vida: “Mamá soy yo, ven a buscarme”. Con la ayuda de Salazar, el expolicía que llevó el caso, iniciará una búsqueda desesperada para descubrir la verdad.

La vida breve:

De este nuevo proyecto sí se había hablado ya, puesto que Movistar Plus+ lo anunció en enero. Es una comedia creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor (Reyes de la noche), y se trata de una serie de época que recrea los sorprendentes acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado más corto de la historia de España con el monarca más desconocido: Luis I, hijo de Felipe V. Sus protagonistas son Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Carlos Scholz y Alicia Armenteros.

Yo siempre a veces:

De la mano de la producción ejecutiva de Los Javis a través de Suma Content, esta nueva serie está creada por Marta Bassols y Marta Loza, y dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza. Tiene luz verde y constará de 6 capítulos, pero todavía no tiene casting porque no ha empezado su fase de producción.

Domingo Corral la ha definido como una comedia dramática, y la plataforma avanza que cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona. “Una serie tierna y cruda, llena de frescura, que combina lo cómico con lo amargo de la vida de nuestra protagonista”, adelanta Movistar Plus+.

'La Caza. Irati', serie adquirida desde RTVE

También ha habido sorpresa con la continuación de la saga La Caza, que era un original de TVE y cuando su protagonista Megan Montaner anunció que había sido renovada por una cuarta temporada se dio por hecho que volvería a la cadena pública. Pero no: Movistar Plus+ ha alcanzado un acuerdo con DLO Producciones y se ha hecho con ella, sumándola como serie adquirida para pasar a ser su original como La Caza. Irati.

La selva de Irati (Navarra) será su nuevo escenario, y estará dirigida por Rafa Montesinos (El Inmortal, Rapa) y Javier Pulido (La Caza), y escrita por Agustín Martínez, Luis Moya e Isa Sánchez. Estará protagonizado por Megan Montaner, Félix Gómez, Silvia Alonso y Roger Casamajor. Domingo Corral ha definido esta nueva vida como “casi una refundación de la saga La Caza”.

Movistar Plus+ también avanza su sinopsis oficial: La cuarta temporada de La Caza transcurre en la Selva de Irati (Navarra). Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer colgado de un árbol. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía. Con lo que no cuenta Ernesto es con la incorporación de Sara Campos, que en lugar de dejar el Cuerpo cuando Víctor fue asesinado, ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Pero los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo y, por primera vez, nuestros investigadores barajan la idea de un asesino en serie que se esconde en lo más profundo del bosque más grande de España, rodeado de historias y viejas leyendas. Un asesino que no saben si es humano y al que algunos llaman 'La Criatura'.

Las principales 3 series internacionales

La plataforma también ha querido hacer un hueco para destacar series internacionales que tendrán en 2025:

Familias como la nuestra (estreno en noviembre), la primera serie de televisión de Thomas Vinterberg, ganador de un Oscar, que se sitúa en un futuro cercano en el que la población de Dinamarca es evacuada por una inminente inundación masiva provocada por el cambio climático.

Outlander llegará con la segunda parte de su séptima temporada en exclusiva a la plataforma el próximo el 23 de noviembre. La serie, inspirada en el bestseller de Diana Gabaldon y protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan, llegará a su final en 2025 con el estreno de su octava temporada, que también se podrá ver en exclusiva en Movistar Plus+.

Outlander: Sangre de mi sangre, la precuela de la popular serie que tanto funciona a la plataforma, también podrá verse a partir del año que viene en Movistar Plus+.

Domingo Corral ha aclarado que estos no son todos los proyectos del 2025, que hay otros que todavía no están cerrados y por respeto aún no pueden anunciar. Otros están aprobados y esperan a su desarrollo, como la serie sobre el espía Garbo, que el director de Ficción de Movistar Plus+ ha repetido que sigue confirmada. “Tenemos muchas cosas en desarrollo”, ha puntualizado.

Preguntado sobre si la cancelación de la serie de Rodrigo Sorogoyen sobre la Guerra Civil fue porque la plataforma no quería meterse en líos políticos, Corral lo ha normalizado dando una explicación más económica: “El de la Guerra Civil en concreto es un proyecto de muchísimo riesgo. No está sobre la mesa, pero no descarto nada. Es un proyecto muy muy costoso, y hay que medir bien dónde pones las inversiones. Pero hemos tocado ETA, por ejemplo. En procesos de desarrollo, dices que no a muchos proyectos, lo importante es a lo que dices que sí”.

Un reality de 'Las Berrocal', con Vicky Martín y familia

Al pasar a hablar de los documentales, el proyecto más diferente es un docurreality llamado Las Berrocal, que ya fue desvelado por otros medios pero ahora se ha anunciado oficialmente. Se trata de un formato al estilo de Las Kardashian que sigue a Vicky Martín Berrocal, su hija Alba Díaz, su madre Victoria Martín Serrano y su hermana Rocío. Constará de 4 episodios, producidos junto a The Pool.

Movistar Plus+ lo presenta así: “'Las Berrocal' son mucho más que glamour, éxito y elegancia. Forman un clan de cuatro mujeres con personalidades arrebatadoras y una manera muy particular de mirar la vida. En un mundo complejo, ellas han creado un universo propio en el que se cuidan y se apoyan mutuamente, a pesar de las diferencias generacionales. Ahora, van a ”desnudarse“ para dejarnos entrar en su mundo, lleno de luces y de sombras, y ayudarnos a comprender cómo han llegado a convertirse en lo que son”.

Documentales, con Leiva como gran protagonista

Los documentales son “una prioridad para Movistar Plus+”, ha indicado Corral, señalando que la plataforma continúa apostando por “biografías originales de personajes que forman parte de la memoria colectiva y ayudan a entender nuestra historia”. Además, existe un amplio catálogo de documentales internacionales, con más de 50 títulos “para explicar desde distintos puntos de vista y con rigor los conflictos sociopolíticos y bélicos más relevantes del momento”.

Domingo Corral ha querido señalar el “esfuerzo por anclar Movistar Plus+ con la actualidad”, a base de producciones documentales ejemplificando con We will dance again, sobre la masacre de Israel en Palestina, o distintos documentales sobre las elecciones en Estados Unidos. Actualidad, historia, las mejores producciones de naturaleza y medioambiente, ciencia, tecnología, salud, sociedad, deporte, conmemoración de aniversarios que han sido hitos de la humanidad, true crime, las mejores biografías de figuras icónicas del cine, la política, la música, el deporte y el arte. Un amplio catálogo con más de 10 estrenos mensuales y alrededor de 460 títulos en derechos.

De entre los títulos avanzados, destaca la película documental sobre Leiva, el cantante que ha dado “acceso ilimitado durante más de dos años” a su vida, como ha destacado Corral. La plataforma explica que esta cinta en colaboración con Blur está creada y producida por Mario Forniés, con guion y montaje de Lucas Nolla, y supone un retrato íntimo de Leiva durante un periodo en el que se encuentra terminando su gira más grande y enfrentándose al parón posterior, afrontando en el camino una operación en las cuerdas vocales que definirá su futuro. Esperan tenerlo listo a finales de 2025.

El otro formato destacado por la plataforma ha sido The Americas: con Tom Hanks, un recorrido por la fauna, flora y los paisajes más espectaculares del continente americano narrado por el oscarizado Tom Hanks y con música de Hans Zimmer, que llegará en 2025 a Movistar Plus+.

Cine, con las películas ya anunciadas

Movistar Plus+ también reafirmará en 2025 su apuesta por el cine español y continúa creando producciones originales cuyas claves son “la libertad creativa, la apuesta por los productores independientes y las salas de cine como primera ventana, antes de su estreno en plataforma”, ha explicado Corral.

En 2025 arrancará el rodaje de las próximas películas de Alauda Ruiz de Azúa, Los Domingos, y de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido.

La directora de Querer y Cinco lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, regresa al cine con esta película original Movistar Plus+ en colaboración con Sayaka Producciones, Buenapinta Media, Think Studio y Colosé Producciones. Los Domingos iniciará su rodaje en la primera mitad de 2025 en distintas localizaciones del País Vasco.

Por su parte, Javier Bardem y Victoria Luengo protagonizarán El ser querido, una película original Movistar Plus+ dirigida por Rodrigo Sorogoyen y escrita por él mismo junto a Isabel Peña. El rodaje comenzará en enero de 2025 en Canarias.

A lo largo del 2025 se estrenará la película de Oliver Laxe (O que arde), protagonizada por Sergi López y el joven Bruno Núñez (La Mesías), y Los Tigres, la nueva película de Alberto Rodríguez. Un thriller protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie y escrito por Rafael Cobos junto al propio director.

También el próximo año llegará el estreno en exclusiva de La habitación de al lado, la película de Pedro Almodóvar que fue reconocida con el León de Oro en la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia. El estreno de la cinta, que cuenta en su reparto con Tilda Swinton y Julianne Moore, irá acompañado por ese programa especial sobre Almodóvar capitaneado por Javier Ambrossi y Javier Calvo que repasará toda su filmografía. Una conversación entre directores que irá mucho más allá de una charla en profundidad.

Como cada año, Movistar Plus+ seguirá participando con el mejor cine español en títulos como ‘El 47’, ‘La infiltrada’, ‘Los destellos’, ‘Tardes de soledad’, ‘Marco’, ‘Volveréis, ‘Salve María’ o ‘La estrella azul’. Además, Movistar Plus+ seguirá firmando acuerdos con todas las majors y la mayoría de distribuidoras independientes. Esto permite el estreno de una media de 320 películas al año. Así, llegarán a la plataforma títulos de estreno exclusivos como: ‘Cazafantasmas: imperio helado’, ‘Emilia Pérez’, 'El Conde de Montecristo', 'Romper el círculo' o ‘La sustancia’ (‘The Substance’), entre otras.