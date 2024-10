'Código 10' responde a Alvise Pérez tras llamarles “criminales de la información” publicando su intercambio de mails

Alvise Pérez cree que Mediaset y Código 10 son unos “criminales de la información” por lo ocurrido durante la tarde del martes entre el agitador ultra y el programa de Cuatro, que se defendió en directo de tal acusación.

Según el líder y europarlamentario de Se acabó la fiesta (SALF), el equipo de Código 10 le escribió “apenas un rato antes” de que empezara su nueva entrega, dedicada a las polémicas que le rodean tras descubrirse, por medio de una investigación de elDiario.es, que cobró 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas durante la campaña de las elecciones europeas.

El programa quería que Alvise interviniera en directo para hablar de este y otros asuntos relacionados con él, pero según Alvise, lo único que quería Código 10 avisándole, a su juicio, con poca antelación, era decir que “Alvise está invitado, pero rechazó participar”. “No es cierto. Me avisan un rato antes, por email pese a que llevan semanas preparando el programa y, saben, como es público y notorio, que estoy de trabajo parlamentario en Estrasburgo. Repito: Sois criminales de la información. Sin más”, publicó en sus stories de Instagram a última hora de la tarde.

Para entonces, el eurodiputado y Código 10 ya se habían intercambiado unos cuantos correos electrónicos que Nacho Abad y David Alemán, en defensa de su equipo, decidieron hacer público al inicio de la emisión. Los dos presentadores confirmaron que Código 10 le hizo llegar la invitación a Alvise a las 18:37 horas, entre cuatro y cinco horas antes del inicio del programa. Según Abad, no lo hicieron antes porque no fue hasta la tarde del lunes cuando decidieron que Código 10 dedicaría su nueva entrega a las polémicas del agitador, lo que explica por qué la primera promo no se emitió hasta ese mismo día por la tarde.

“No es cierto que el programa se lleve preparando desde hace semanas. Cuando estalló la noticia de la denuncia contra ti a finales de septiembre, la redacción se puso a investigar. Solo eso, a investigar. Pero no fue hasta ayer [por el lunes] por la tarde cuando la dirección, en la que me incluyo, decidimos poner en marcha este programa debido a la actualidad que te rodea”, explicó Nacho Abad al respecto.

Alvise acusó al programa de “manipulaciones” antes de ser emitido

Una vez decidido el tema, Código 10 envió el primer mail a Alvise a las 18:37 horas del martes. Según el programa, éste respondió una hora más tarde aceptando la invitación, pero con una serie de condiciones: “Por supuesto, me encantaría participar, pero solo si es en persona, en directo y pudiendo grabar mi participación de forma paralela. Se lo diría a Nacho Abad, pero me tiene bloqueado”. “No tengo nada que decir”, se limitó a comentar Abad sobre si le tiene bloqueado, o no, en sus redes sociales.

El programa respondió a ese email instándole a decir dónde quería que le enviaran una cámara, pero Alvise contestó al cabo de unos minutos, ya a partir de las 20 horas, con varios reproches. “Es público y notorio que estoy de actividad parlamentaria en Estrasburgo. Si me está usted escribiendo a pocos minutos del inicio del programa es para decir que intentaron contactar con Alvise, pero que no fue posible. Si fuera una oferta justa no habrían esperado a pocos minutos antes [del inicio del programa] y en plena agenda de Estrasburgo. En Madrid voy cuando queráis”, fue su respuesta.

Nacho Abad dejó claro que para Código 10 “no es impedimento que estés en Estrasburgo”, como también le insistieron en los mails. Además, el presentador defendió que no le avisaron con “un rato” de antelación, sino con “aproximadamente unas cinco horas”. “Cinco horas no es un rato ni unos minutitos. Cinco choras son cinco horas”, señaló. También negó que su programa buscara el titular de “Alvise está invitado, pero rechazó participar”, como sostiene el eurodiputado. “Ese titular no nos interesa nada. Simplemente te hemos querido dar la oportunidad de réplica, y sí nos interesa que la des. Te la seguimos dando. Te lo seguimos ofreciendo. Muchos de tus seguidores me han escrito preguntándome si vamos a dejar hablar a Alvise y sí, dejamos a hablar a Alvise. Que quede claro: hace cinco horas fuiste invitado y sigues invitado todo el programa. Tú eres libre de decidir si entras o no”, añadió.

Pero no, Alvise no entró en Código 10. “Como la dirección del programa sabe, la agenda de un eurodiputado en semana plenaria del Parlamento de Estrasburgo es lo suficientemente intensa como para que sea imposible atender un directo telemático con apenas un rato de aviso de antelación. Si quieren contar conmigo en plató estaré encantado. Si quieren avisarme con apenas unas horas de aviso, solo a distancia, formato fácilmente manipulable con recesos, cortes y demás cuestiones ampliamente conocidas por los medios españoles, evidentemente debo decirles que su invitación no atiende a la más mínima cordialidad. Igualmente, mi equipo legal verá el programa por si entre las injurias y las manipulaciones hay algo susceptible de ser querellable. Así no se hacen las cosas, y lo sabes”, escribió en el último mail.

“La Justicia es para todos. Todavía no hemos empezado el programa, pero si en los próximos minutos usted considera que nosotros le hemos injuriado, tiene todo el derecho del mundo a presentar una querella contra David, contra mí o contra quien considere”, señaló Nacho Abad ante de dar comienzo al bloque de Código 10 dedicado a Alvise Pérez.