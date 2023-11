Las 16 series de la semana traen a 'Camilo Superstar', lo nuevo de 'Sagrada familia' y el principio del fin de 'The Crown'

Llegamos al ecuador de noviembre con un aluvión de series bajo el brazo. Hasta 16 diferentes se van a estrenar, ya sea por primera vez o con nuevas temporadas, a lo largo de esta semana que va del lunes 13 al domingo 19 del presente mes.

Hay de todo en esta amplia oferta. Por supuesto, no falta el toque nacional, representado especialmente por la segunda temporada de Sagrada familia (Netflix) y la llegada de Camilo Superstar (Atresplayer), la miniserie que narra las aventuras y desventuras de Camilo Sesto para adaptar Jesucristo Superstar en la España de los años 70.

Aun así, y como es habitual cada semana, los estrenos vuelven a ser eminentemente internacionales. Y aquí, ninguno destaca tanto como el regreso de The Crown (Netflix), que encara su recta final con el lanzamiento de la primera parte de su sexta y última temporada, protagonizada por Elizabeth Debicki (Lady Di), Dominic West (Príncipe Carlos) e Imelda Staunton (Isabel II), entre otros.

Curiosamente, una de las antiguas protagonistas de la serie, Emma Corrin (Lady Di en la cuarta tanda), también aparece en la lista de estrenos de esta semana, ya que protagoniza junto a Clive Owen la miniserie de misterio Asesinato en el fin del mundo (Disney+). Otros nombres de relumbrón son los de Kaley Cuoco, que estrena la comedia Basado en una historia real (Movistar Plus+); Bella Ramsey y Jodie Whittaker, que encabezan la segunda temporada de Condena (Movistar Plus+); y Matt Bommer, que lidera el reparto del drama Fellow Travelers (SkyShowtime).

Repasamos las 16 series de estreno de la semana del lunes 13 al domingo 19 de noviembre en las plataformas de streaming:

1) 'Basado en una historia real' (13 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: este thriller de comedia negra de ocho episodios sigue a una agente inmobiliaria, una exestrella del tenis y un fontanero, que aprovechan una oportunidad única para capitalizar la obsesión de Estados Unidos por el crimen. Kaley Cuoco encabeza el reparto de la serie junto Chris Messina y Tom Bateman. Además, el original de Peacock está creado por el showrunner, productor ejecutivo y escritor nominado al Emmy Craig Rosenberg (The Boys, Gen V).

2) 'Asesinato en el fin del mundo' (14 de noviembre, Disney+)

Así es la serie: esta miniserie de misterio de siete capítulos, original de FX, cuenta con un nuevo tipo de detective al frente. Concretamente, una detective aficionada de la generación Z y hacker experta en tecnología llamada “Darby Hart” (Emma Corrin). En la nueva serie, Darby y otros ocho invitados son convocados por un multimillonario solitario (Clive Owen) para participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados aparece muerto, Darby debe poner en práctica todas sus habilidades combinadas para demostrar que en realidad fue un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida.

3) 'Los invencibles' (14 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: inspirado en los hechos reales de la crisis bancaria de Finlandia a principios de los años 90, nos encontramos ante uno de los thrillers financieros del año, que sigue a una joven economista de la inspección bancaria que promete luchar contra los banqueros corruptos. A finales de la década de 1980, cuando la banca se desreguló en Finlandia, el capital internacional y la inversión huyeron hacia el país, desencadenando la mayor guerra bancaria en la historia de Finlandia. En el centro de todo esto se encontraba el banco de ahorros central SKOP, y cuyos “jóvenes leones invencibles” acumulaban fortunas a través de la especulación y un enfoque de “golpear y cobrar”.

4) Roni (14 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: esta sátira del mundo del arte contemporáneo barcelonés, creada por Juanjo Sáez, sigue a Roni, un joven e inseguro pintor de Barcelona que, entre delirios de grandeza, sueña con convertirse en el artista más importante de todos los tiempos. Apoyado por sus colegas, un vecino muy especial, una madre sobreprotectora y la aparición de las figuras más representativas del mundo del arte, tanto vivas como muertas, esta suerte de “nuevo Picasso” tratará de conseguir su primera gran oportunidad. La serie ha sido creada originalmente en catalán para TV3, donde se estrenó el día 9, pero Filmin estrena ahora en exclusiva su versión doblada al castellano.

5) 'Suburraeterna' (14 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: spin-off de Suburra ambientado en Roma, año 2011. Las instituciones políticas están al borde del colapso, los escándalos sacuden el Vaticano y el caos impera en la calle. En el submundo criminal, Cinaglia ha intentado ocupar el puesto de Samurai, y, junto con Badali, supervisa toda la actividad delictiva de la ciudad. Pero no todo el mundo está satisfecho con el orden establecido. Nuevos jugadores irrumpen en el terreno de juego, trastocando el equilibrio de Roma. Es el comienzo de una revolución que se propaga velozmente desde la Iglesia y el Ayuntamiento hasta las costas de Ostia y que busca erradicar todo lo que huela a pasado. Así las cosas, Spadino debe volver a casa para evitar la destrucción de su familia. Para ello, tendrá que forjar nuevas alianzas, incluso con personas a las que nunca se habría arrimado.

6) 'The Crown' T6 y Final - Parte 1 (16 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: una de las series más emblemáticas de Netflix llega a su final definitivo con la primera parte de su sexta y última temporada. En esta tanda, la princesa Diana y Dodi Fayed estrechan su relación antes de un trayecto en coche de funestas consecuencias. Tras la muerte de su madre, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en Eton mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública. Además, ante la inminente celebración de su Jubileo de Oro, la reina reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Catalina.

7) 'Julia' T2 (16 de noviembre, HBO Max)

Así es la serie: con su innovador programa de cocina en antena, Julia se enfrenta a su creciente fama y a lo que eso significa para ella, sus colegas y su programa. En la segunda temporada, Julia y su devoto marido Paul regresan de la casa de Simca en Francia para descubrir que su éxito lo ha cambiado todo. A través de su singular alegría de vivir, ella y su equipo deben lidiar con la WGBH, la Casa Blanca y una amenaza de su pasado, sin dejar de encabezar la televisión pública impulsada por mujeres y enfrentarse a problemas sociales que aún prevalecen hoy en día.

8) 'Dark Winds' T2 (16 de noviembre, AMC+)

Así es la serie: el policía tribal navajo Joe Leaphorn, recibe el encargo del sheriff del condado de investigar la muerte de un hombre involucrado en un culto misterioso. Mientras que Jim Chee, pluriempleado como investigador privado, trabaja en un caso propio. Cuando sus investigaciones chocan, Leaphorn y Chee se encuentran en grave peligro y deben luchar contra las fuerzas del mal, en un mundo donde la justicia es difícil de lograr.

9) 'Scott Pilgrim da el salto' (17 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: adaptación animada de las novelas gráficas de Bryan Lee O'Malley', conocidas a su vez por su adaptación cinematográfica en acción real, Scott Pilgrim contra el mundo, dirigida en 2010 por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Ahora, la versión animada de Netflix sigue la misma historia que sus predecesoras. Es decir, la de Scott Pilgrim, un joven que conoce a la chica de sus sueños, Ramona Flowers, pero que descubre que, para salir con ella, primero debe dejar fuera de juego a sus siete exnovios. Por si fuera poco, luego la cosa se complica aún más.

10) 'Single, Out' (17 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: esta comedia dramática australiana cuenta la historia de Adam, un joven que consigue salir del armario a los 23 años, después de vivir su primera experiencia sexual. A partir de ese momento, aprende a dejar atrás su vida de soltero encerrado en el armario mientras hace malabarismos con su trabajo, su pasión por el arte y sus nuevas relaciones.

11) 'Ojitos de huevo' (17 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: producción mexicana centrada en Alexis, un joven ciego que sueña con ser un humorista de éxito Para conseguirlo, se muda a la ciudad más grande del mundo acompañado de su mejor amigo y “manager”, Charly, que tiene parálisis cerebral.

12) 'Condena' T2 (17 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Kelsey, Orla y Abi son tres nuevas reclusas que ingresan el mismo día en el centro penitenciario Carlingford. Las tres comparten celda y se ven obligadas a afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Pero, a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuertes en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban. Bella Ramsey (The Last of Us) y Jodie Whittaker (Doctor Who) son dos de los nombres propios de esta segunda temporada, que cambia completamente respecto a la primera tanda, protagonizada por Sean Bean y Stephen Graham.

13) 'Monarch: el legado de los monstruos' (17 de noviembre, Apple TV+)

Así es la serie: Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los Titanes que arrasó San Francisco y reveló al mundo que los monstruos existen, esta serie presenta a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Las pistas les llevan al mundo de los monstruos y, en última instancia, hasta el oficial del ejército Lee Shaw. Shaw está interpretado por Kurt Russell y Wyatt Russell, en la década de 1950 y más de medio siglo después. En la actualidad, Monarch se ve amenazada por lo que Shaw sabe. Esta saga, que abarca tres generaciones, revelará secretos enterrados y mostrará la forma en que los momentos épicos y trascendentales pueden seguir reverberando mucho tiempo después de haber tenido lugar.

14) 'Sagrada familia' T2 (17 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: segunda temporada de la serie protagonizada por Najwa Nimri, creada y dirigida por Manolo Caro. En los nuevos capítulos, Gloria y sus hijos siguen fingiendo que llevan una vida perfecta… con Natalia secuestrada en el sótano y el pequeño Lorenzo como único testigo de su realidad. Pol Hermoso, Javier Pereira, Abril Zamora, Daniel Grao y Jesús Olmedo son algunos de los fichajes de esta nueva tanda, en la que además de Nimri, continúan Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Álex García, Macarena Gómez, Laura Laprida, Ella Kweku y Jon Olivares.

15) 'Camilo Superstar' (19 de noviembre, Atresplayer)

Así es la serie: Camilo Sesto (Alejandro Jato), en un arrebato de inspiración, decide adaptar en los años 70 el musical más moderno y transgresor de la época, Jesucristo Superstar, un éxito internacional que, en plena dictadura, logra revolucionar el país y hacer historia. Una odisea llena de contratiempos, algunos fortuitos, pero muchos de ellos provocados por la propia coyuntura del momento. Sortear la censura, la mano negra de su representante, las amenazas y sabotajes de los movimientos ultracatólicos dispuestos a todo por impedir su estreno, se irán intercalando con las dificultades inherentes a un montaje de esta envergadura. Pero no estará solo en esta gesta. Contará con otros idealistas que, como él, sintieron el impulso de arriesgar y traer a este país la ópera rock más revolucionaria del momento. Los cuatro mosqueteros de esta odisea se enfrentarán a todo tipo de obstáculos.

16) 'Fellow Travelers' (19 de noviembre, SkyShowtime)

Así es la serie: Creada por el nominado a un Oscar Ron Nyswaner (Philadelphia, Homeland) y basada en la novela de Thomas Mallon, Fellow Travelers es una historia de amor épica y un thriller político que narra el volátil romance de dos hombres muy distintos. Matt Bomer interpreta al carismático Hawkins Fuller, cuya carrera política se desarrolla entre bambalinas. Hawkins conoce a Tim Laughlin (Jonathan Bailey), un joven extremadamente idealista. Ambos entablan una relación justo en el momento en que Joseph McCarthy y Roy Cohn declaran la guerra a los que consideran elementos subversivos y desviados sexuales, dando comienzo a uno de los periodos más oscuros de la historia de Estados Unidos durante el siglo XX.