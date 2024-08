La serie 'La reina del pueblo' salta desde Flooxer hasta Comedy Central este fin de semana

Comedy Central anuncia el estreno de La reina del pueblo, asegurando que se trata “del concurso de belleza más disparatado del verano, cargado de risas, sabotajes y mucha purpurina”.

Lo curioso del lanzamiento es que dicha ficción, con tono de 'comedia con corazón', es una serie producida por Atresmedia que se lanzó en Flooxer a finales de junio.

Ahora salta a la nueva cadena que emitirá sus capítulos entre el sábado 17 y domingo 18 de agosto a partir de las 20:15h. En total son seis capítulos que se verán en dos bloques de tres cada día.

La historia que cuenta 'La reina del pueblo'

En la pintoresca y alocada localidad de Polvaredas de la Sierra, donde todos se conocen y nadie se guarda un secreto, se celebra el evento más esperado del año: el concurso de belleza “La reina del pueblo”. Este año, la competencia promete ser más divertida que nunca con la participación de Inma, una joven soñadora que, con más entusiasmo que experiencia, se lanza de lleno a la aventura.

¿Qué podría salir mal? Tratándose de La reina del pueblo, puede que todo o casi todo. Y es que Inma deberá sortear los obstáculos se le presentarán, entre ellos Zaida, hija del cacique del pueblo y, por tanto, favorita a la corona.

Pero no estará sola, ya que se apoyará en su carismático grupo de amigos formado por Estefi, activista para todo; Nicole, influencer caída en desgracia; y Javi, quien no quiere que las fiestas nunca lleguen a su fin. Con la ayuda de estos Inma aprenderá que la verdadera belleza no está en la corona, sino en la amistad, la familia y en ser uno mismo. ¿Será capaz de cumplir su ansiado sueño?