Chábeli lamenta el fracaso de 'Los Iglesias' y apunta a TVE y la productora: “Me lo hubiera pensado mejor”

Desde su presentación, Los Iglesias. Hermanos a la obra se convirtió en uno de los nuevos programas más criticados de TVE. No se entendió la necesidad de poner a dos famosos de cuna como Julio José Iglesias Jr. y Chábeli Iglesias a reformar y decorar casas, menos aún siendo éstas las de famosos que, obviamente, no tienen necesidad de que les “ayude” un programa de la televisión pública.

A las críticas iniciales se le sumó primero saber el sueldo de los hermanos por cada programa (28.000 euros para Chábeli y 13.000 para Julio José Iglesias, en total respectivamente 224.000 y 104.000 euros); y al empezar ya a emitirse en el prime time de La 1, su fracaso en audiencias. Su comienzo fue esperanzador (15.2% y 1.051.000) porque aprovechó el arrastre de la semifinal de la Eurocopa España-Francia (71.7% y 11.568.000). Pero sin fútbol, mostró su verdadera cara: 6.8% y 645.000, y 5.5% y 500.000.

Con tan solo tres entregas emitidas, al promocionar la cuarta sumó otra polémica: iban a reformarle el patio a Ana Obregón, incluyendo hacerle una casita de muñecas a su nieta. TVE empezó anunciándolo como siempre para el prime time, pero horas después y tras las críticas por el personaje escogido lo pasó al late night. Igualmente, se llevó muchas críticas por su contenido, y tampoco funcionó en audiencias (4.9% y 269.000). TVE decidió esconderlo más aún en el late del viernes, donde emitió su quinta entrega con otro pobre 5.2% y 182.000 de audiencia.

Chábeli Iglesias da sus explicaciones

Las críticas son subjetivas, pero los datos de audiencia no. Y tras todo ello, Chábeli Iglesias habla para el diario El Mundo sobre el controvertido proyecto. Desde Miami, y a punto de empezar sus vacaciones, la hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler cuenta que aceptó y quiso hacer el programa “con todo el cariño del mundo” porque ella se dedica a la decoración “desde hace 30 años”.

Chábeli aclara que está “muy agradecida por la oportunidad”, y lamenta que aunque este formato funciona muy bien en EE.UU., “en España no ha funcionado tan bien”. Rememora que les propusieron el proyecto al ver lo bien que se llevaban en el Lazos de sangre dedicado a su padre, y aclara que aceptó porque le gustaba y no por el dinero, ya que ha dicho que no a otros ofrecimientos de la televisión española mejor pagados: “Siempre he dicho que no porque yo no me iba a poner bailar porque no sé hacerlo y tampoco me iba a sentar en un plató a hablar de mi vida por mucho dinero que me ofrecieran”.

Al proponerles hacer un formato de reformas, su idea inicial era parecido al de Los hermanos Scott, sin necesidad de famosos. Pero ella misma explica que la productora al cargo, Shine Iberia (MasterChef), les dijo que en España así “no iba a funcionar”, y “que había que meter una parte de reality para que RTVE quisiera el programa”, por lo que decidieron incluir “toda esa parte guionizada de reality” que la propia Chábeli define como “demasiado forzada”. De hecho, confiesa que se “enteró después” de que Shine Iberia ya había hecho un formato similar, Masters de la reforma, que tampoco había funcionado, por lo que expresa: “Si lo hubiera sabido, me lo hubiera pensado mejor”.

Ella misma reconoce que su amistad con varios de los famosos a los que han reformado la casa ha sido vital, porque “probablemente nunca hubieran aceptado formar parte de este formato” sin ellos. Aunque al mismo tiempo asegura que fue TVE la que propuso a los famosos, y no ella ni su hermano. De hecho, repite que su intención era hacer un formato “divertido, amable y blanco”, y lamenta las críticas teniendo en cuenta que ella quiso hacer “un programa bonito, familiar y con mucho cariño”.

A nivel personal, asegura que le puso “muchísima dedicación”, y valora que quizás habría sido mejor para emitir en una plataforma, “donde no hubiera hecho falta añadir esa parte de reality para que el público español lo viera”, aunque al mismo tiempo deseaba que fuera en RTVE “porque quería que llegase a cuantas más personas mejor; también a través de su canal internacional”.