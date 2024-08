Joost Klein, candidato de Países Bajos expulsado de Eurovisión 2024, rompe su silencio: “Intentaron usarme de escudo”

Joost Klein, representante de Países Bajos en Eurovisión 2024, ha roto su silencio después de ser absuelto por la Justicia sueca por el incidente que vivió en Malmö con una trabajadora del festival y que provocó su expulsión del certamen justo antes de la gran final. El cantante ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que habla de lo mal que lo ha pasado y en el que lanza un velado dardo a la UER por una decisión, la de su descalificación, que desde AVROTROS, la emisora pública neerlandesa, han considerado en todo momento “desproporcionada”.

“Los últimos meses fueron horribles. A pesar de que me encanta actuar en cualquier parte del mundo, algo no estuvo bien. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para recibir una respuesta?”, empieza diciendo, sin especificar si se refiere a los casi tres meses que la justicia sueca ha tardado en resolver su caso o a las 24 horas que la UER tardó en tomar la decisión de su expulsión disciplinaria del concurso, lo que daba cuenta del debate interno que se produjo en la organización sobre la gravedad de los hechos ocurridos.

Joost Klein fue descalificado tras la semifinal en representación de Países Bajos y no se le permitió actuar con su canción Europapa después de que una miembro del equipo del festival presentara una denuncia por un incidente detrás del escenario. Según explicó la emisora AVROTROS, el artista habría hecho “un gesto amenazante” hacia una operadora de cámara porque ella lo estaba grabando sin su consentimiento, pero la UER subrayó que tiene una política de tolerancia cero hacia estos comportamientos y que Klein no podía continuar hacia la final del festival

“Todos los días me sentía inseguro mientras sabía la verdad. No hay ningún caso contra mí, porque nunca hubo caso”, prosigue el artista. “Todos deberíamos cuidarnos unos a otros, todos deberíamos apoyarnos unos a otros y todos deberíamos unirnos. Las empresas sólo quieren proteger su dinero e intentaron usarme como escudo. Un pueblo contra la ciudad...”, continuó reflexionando para sentenciar con un mensaje más optimista.

“¿Sabes qué? El amor siempre gana. ¡Confía en el proceso! Aunque perdí toda la esperanza, ya volvemos. ¡Modo álbum!”, concluye dejando caer que está a punto de anunciar novedades sobre su próximo trabajo discográfico.

La TV neerlandesa señala a la UER, que se reafirma en su decisión

Este lunes, la Fiscalía de Suecia informaba a través de un comunicado de prensa que el representante de Países Bajos en Eurovisión 2024 había sido absuelto del incidente con una trabajadora del festival que provocó su expulsión del certamen por parte de la UER justo antes de la gran final: “Se ha cerrado la investigación en la que un hombre de 26 años era sospechoso de haber amenazado ilegalmente a una mujer”.

“La investigación ha llegado a la conclusión de que el hombre hizo un movimiento que golpeó la cámara de una mujer. El transcurso de los hechos fue rápido y los testigos del incidente lo percibieron de forma diferente”, proseguía el escrito, que incluía una declaración del fiscal jefe Fedrik Jönsson en la que determinaba la resolución del caso. “Hoy he cerrado la investigación porque no puedo demostrar que el acto fuera capaz de causar un miedo grave o que el hombre tuviera tal intención”.

Las reacciones no se hicieron esperar y AVROTROS, la radiotelevisión pública de Países Bajos, fue la primera en pronunciarse a través de un comunicado en el que deja clara su postura: “Desde el principio dijimos que la inhabilitación era innecesaria y desproporcionada y ahora parece que así es”. La emisora se muestra “muy decepcionada” por lo que vuelve a definir como una “descalificación injustificada”, y apunta a la UER: “Discutiremos todas nuestras otras objeciones sobre el curso de los acontecimientos detrás de escena en el Festival de Eurovisión, que previamente enviamos en una extensa carta de objeciones a la UER y que hasta la fecha no ha recibido respuesta”.

Poco después, la UER también hablaba a través de otro comunicado en el que se reafirma en su polémica determinación: “La decisión de descalificar al Sr. Klein del evento de este año se tomó en estricta conformidad con las reglas y los procedimientos de gobernanza del Festival de la Canción de Eurovisión (ESC), después de una investigación interna”.

El texto, firmado por Jean Philip De Tender, Director General Adjunto y Director de Medios de Comunicación de la UER; recuerda que “la UER tiene como objetivo garantizar que el Festival de la Canción de Eurovisión sea un espectáculo para todos y un lugar seguro para el personal, los artistas, los invitados y los fans” insistiendo en que “como todos los empleadores responsables, no toleramos comportamientos inapropiados y siempre responderemos a cualquier problema en el lugar de trabajo que se nos informe”.

Pese a la resolución judicial favorable al artista, la UER explica que no tiene nada que ver su procedimiento interno con la investigación policial: “Paralelamente, la policía sueca decidió abrir una investigación formal sobre la conducta del Sr. Klein durante la Segunda Semifinal, que según sabemos se ha cerrado hoy sin más medidas. Se trataba de una investigación para determinar si se había cometido un acto delictivo y no si el señor Klein se había comportado de forma inapropiada o había infringido las normas y procedimientos de la ESC. Por tanto, este nuevo hecho no tiene ninguna influencia en nuestra decisión, que respaldamos plenamente”.

La UER mantiene así que aunque lo que hizo Joost Klein no es delictivo para la Justicia, sí que incumple las normas de Eurovisión, por lo que reafirma la decisión de haberle expulsado.