SkyShowtime anuncia todos sus próximos estrenos, con dos nuevas series españolas y el regreso de Úrsula Corberó

SkyShowtime ha anunciado hoy su programación de entretenimiento nuevo y exclusivo que se estrenará en el servicio en lo que queda de año. Entre las nuevas producciones que llegarán a su catálogo, hemos de contar la entrada de dos series españolas, Las Pelotaris 1926 y Mamen Mayo, así como la superproducción internacional The Day of the Jackal, nueva adaptación de la novela homónima, ahora en forma de miniserie, que cuenta con Úrsula Corberó entre sus protagonistas.

En lo que respecta a las ficciones españolas, la primera en llegar será Las Pelotaris 1926. Coproducción con México rodada en 2022 y disponible en Latinoamerica, se estrenará el 5 de julio al catálogo de la streamer. Claudia Salas, María de Nati y Zuria Vega son las protagonistas de esta producción de The Mediapro Studio y TelevisaUnivision, creada por Marc Cistaré.

Por otro lado, SkyShowtime ha anunciado Mamen Mayo, de la que no había noticias hasta el momento. Es descrita como una serie que combina la comedia negra con el “drama” familiar. Cada episodio seguirá a la mediadora de herencias Mamen Mayo y su equipo de mediación en su intento de resolver los conflictos de intereses dentro de familias enredadas en disputas por herencias.

Estas adquisiciones y aprobaciones sirven, en palabras de Monty Sarhan, CEO de SkyShowtime, para seguir “reforzando nuestro compromiso de ofrecer una selección de entretenimiento de primera calidad tanto local como internacional a nuestros suscriptores de Europa”. Las Pelotaris 1926 y Mamen Mayo se suman a otros SkyShowtime Originals estrenados en la plataforma desde su lanzamiento en 2023, entre los que se incluyen: Bosé, Codename: Annika, Las Invisibles, Los Enviados, Mentiras Pasajeras, Poker Face, The Curse, The Winner (Víťaz), Veronika y Warszawianka.

Úrsula Corberó, con el nuevo 'Chacal' Eddie Redmayne

Por otro lado, como hogar exclusivo de las series de Paramount, NBCUniversal y Sky Studios, SkyShowtime también ha confirmado una serie de títulos que estarán disponibles para los clientes de la plataforma a finales de este año.

Entre estas ficciones previstas se incluye The Day of the Jackal, una reimaginación contemporánea sobre la novela de Frederick Forsyth, adaptada al cine en 1973 y en 1997. Eddie Redmayne asume esta vez el papel de Chacal, un asesino solitario sin rival y muy escurridizo, y Lashana Lynch como Bianca, una tenaz agente del MI6 en una implacable persecución mundial para atraparlo. Úrsula Corberó interpreta a Nuria, alguien en la vida personal y en el corazón de Chacal, totalmente inconsciente de quién es realmente.

Además podemos añadir Landman, que se suma al universo de títulos escritos por Taylor Sheridan (Yellowstone). Se trata de una historia moderna de búsqueda de fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas. Billy Bob Thornton y Demi Moore son los protagonistas de la serie, disponible en exclusiva en la plataforma a finales de este año.

Otro título exclusivo que llegará a la plataforma es The Donovans, una serie dramática de 10 episodios ligeramente basada en la exitosa serie Ray Donovan, escrita por el creador de Top Boy, Ronan Bennett, y con Guy Ritchie como director y productor ejecutivo.

En el horizonte, el regreso de 'Yellowstone'

SkyShowtime también amplía su oferta de documentales con la coproducción de Schmeichel. Un gigante del fútbol, el portero danés Peter Schmeichel es el guardameta más laureado de la historia de la Premier League y uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Formó parte del extraordinario equipo danés que ganó la Eurocopa en 1992 y se convirtió en una de las piedras angulares del Manchester United durante su época de mayor éxito bajo la dirección de Sir Alex Ferguson. Schmeichel es una increíble historia familiar sobre el éxito, el fracaso y la redención que documentará los altibajos de sus asombrosos 22 años de carrera.

Klitschko: More Than a Fight, dirigido por el aclamado cineasta Kevin Macdonald, ofrece a los espectadores acceso sin precedentes al excampeón mundial de boxeo de los pesos pesados Vitali Klitschko, junto a su hermano Wladimir, quienes dominaron este deporte durante más de una década. Este largometraje documental narra la trayectoria de Vitali desde los cuadriláteros a la política en Kiev, liderando en última instancia la defensa de la capital.

Por otro lado, también están por venir las nuevas temporadas de series ya consolidadas como Frasier (T2), Funny Woman (T2), Poker Face (T2), Tulsa King (T2), Lioness (T2) y el éxito de Taylor Sheridan Yellowstone (T5B), con la incógnita de si regresará o no Kevin Costner para cerrar su historia, tras el desencuentro con el creador y productor.

SkyShowtime también impulsará su catálogo de éxitos de taquilla con las películas Bob Marley: One Love, Chicas malas, Migración: Un viaje patas arriba y la nominada al Oscar a mejor película Los que se quedan. Las fechas exactas de estreno de todas las series y películas se anunciarán más adelante.

Adquisiciones de Atresmedia y Mediaset

Además de los nuevos títulos anunciados anteriormente, SkyShowtime ha adquirido recientemente 5 series y 50 películas que reforzarán la oferta de entretenimiento local de SkyShowtime e incluye series y películas españolas aclamadas por la crítica de Atresmedia y Mediaset España.

Los títulos de Atresmedia que llegarán al servicio en los próximos meses incluyen El barco, El Desconocido y Palmeras en la nieve. Los títulos de Mediaset España incluyen El Príncipe, Celda 211 y Ocho apellidos vascos.