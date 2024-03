'The Bear' sorprende con el rodaje de su temporada 4 y provoca dudas sobre su final

Si eres uno de los fans de The Bear estás de enhorabuena. O quizás no. Posiblemente ya supieras que la serie que protagoniza Jeremy Allen White está grabando actualmente su tercera temporada, pero lo que desconocías por completo es que también está filmando una cuarta tanda de capítulos que no había sido anunciada.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre este asunto, multitud de medios estadounidenses (entre ellos Variety, Deadline y Hollywood Reporter) dicen tener constancia de que la popular comedia de FX tendrá vida más allá de esa tercera temporada sobre la que estaban puestas todas las miradas.

Pero a la sorpresa provocada por esta inesperada y sigilosa renovación se suma el hecho sorprendente de que ambas temporadas se estén rodando de manera simultánea. Y esto, indica Deadline, podría ser una mala noticia para quienes tantas risas se han echado con la multipremiada comedia creada por Christopher Storer.

El citado medio recuerda que otra serie de FX, Atlanta, concluyó su historia tras grabar de un tirón las temporadas 3 y 4. No obstante, esto es una simple especulación que tiene preocupados a los fans de The Bear, un rumor sobre el que tendrá que responder la citada cadena de televisión estadounidense. Cabe la posibilidad de que se estén compaginando los trabajos por una cuestión organizativa.

Por otra parte, señala Variety que la temporada 3 se estrenará en Hulu, tal y como estaba previsto, en junio de 2024, un año después de que se emitiera la segunda tanda de capítulos.