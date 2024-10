Ana Bernal, muy afectada en Antena 3 al leer la denuncia de Elisa Mouliáa contra Errejón: “Esto nos lo podemos ahorrar”

La periodista Ana Bernal-Treviño, especialista en feminismo y violencia de género, rompió a llorar este viernes en Espejo Público (Antena 3) al leer la denuncia que Elisa Mouliáa ha presentado contra Iñigo Errejón por una presunta agresión sexual ocurrida en septiembre de 2021.

Con el documento en las manos, la tertuliana leyó el relato expuesto por la presentadora, que acusa al exdiputado de Sumar de haberla encerrado en una habitación para tocarla sin su consentimiento.

En un momento dado, Bernal-Treviño se emocionó con el testimonio de Mouliáa. “Quiero mandar un abrazo a la compañera por haber salido hacia adelante, por hablar, y por contar todo de forma tan detallada”, dijo con la voz entrecortada. La presentadora del programa, Susanna Griso, prefirió no leer las partes más duras de la denuncia: “Esto nos lo vamos a ahorrar”.

“Lo que detalla esta señora es una agresión en toda regla”, añadió Bernal-Treviño, si bien quiso recordar que ahora debe esperarse al pronunciamiento de la justicia.

Además, la periodista aprovechó para lanzar un mensaje a quienes hablan de denuncias falsas o critican a las mujeres que no denuncian las agresiones cuando estas ocurren: “Si denunciamos, son denuncias falsas; y si no denunciamos, porque no denunciamos. Ya hay una denuncia, ya tenéis lo que queríais antes de seguir dañando el testimonio de otras mujeres que puedan aparecer”.