Mediaset consigue la primera entrevista a Leire Martínez en plató tras salir de La Oreja de Van Gogh... y la da en Mtmad

Mediaset ha dado la sorpresa al anunciar que Leire Martínez participará próximamente en uno de sus programas, en la que será la primera entrevista de la cantante tras conocerse su salida de La Oreja de Van Gogh. Aun así, no está claro que durante la misma vaya a hablar de su tan comentada ruptura con el grupo.

La compañía audiovisual ha empezado a promocionar el paso de la artista por Me quedo conmigo, formato de Mtmad (Mitele) en el que una psicóloga, Andrea Vicente, ayuda a gente famosa a superar sus momentos más difíciles. “Soy Leire Martínez, y he decidido venir a Me quedo conmigo para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que no nos dejan avanzar como quisiéramos”, dice la vasca en la promo de su entrega, que todavía no tiene fecha de estreno.

Fuentes de Mediaset consultada por verTele confirman que Leire grabó su participación después de conocerse su marcha de LOVG, por lo que existe la posibilidad de que hable de este asunto. Sin embargo, que Mediaset vaya a emitir en Mtmad, y no en abierto, un contenido tan aparentemente noticioso, invita a pensar que no será así. De todas formas, desde la compañía aseguran que el programa permitirá conocer “a fondo y en todas sus facetas” a la cantante, que hará un “recorrido por la historia de su vida” y contará con la ayuda de la psicóloga “para dejar su pasado atrás y poder seguir adelante sin el peso que carga sobre sus hombros”.

Desde que se conociera su salida de La Oreja de Van Gogh, Leire se había limitado a decir que hablaría de ello cuando llegara el momento. Fue el mensaje que transmitió en su nombre Mar Montoro, colaboradora de Juntos (Telemadrid), el pasado 14 de octubre, mismo día del comunicado de la banda. Y también el que la propia Leire ha mandado en declaraciones a pie de calle y en Biba Zuek, el programa de ETB en el que colabora: “Ahora no quiero decir nada, ya llegará el momento”. Ahora puede que haya llegado ese momento, y que Me quedo conmigo sea el programa que recoja su tan esperado testimonio.

Me quedo conmigo se estrenó el pasado 13 de junio y es, según Mediaset, “una docuserie en la que la psicóloga Andrea Vicente ayuda a influencers y famosos a superar momentos difíciles a nivel emocional”. Cada temporada cuenta con cuatro entregas protagonizadas por una misma persona. La primera estuvo centrada en Marina Ruiz; la segunda, en Elena Tablada, y ahora le llega el turno a Leire Martínez.

