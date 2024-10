La Oreja de Van Gogh vuelve a quedarse sin vocalista: Leire y la banda separan sus caminos

La Oreja de Van Gogh vuelve a quedarse sin vocalista. La banda y Leire Martínez han decidido separar sus caminos diecisiete años después de que la cantante sustituyera a Amaia Montero al frente del grupo en 2008. “La decisión ha sido dura y difícil”, han explicado en un comunicado en sus redes sociales, “llega tras mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”.

“Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, han añadido.

La Oreja de Van Gogh ha comunicado su escisión tras varios meses de gira en los que han recorrido festivales por toda España. El broche de oro lo pusieron el pasado 7 de octubre en Zaragoza, dentro de las Fiestas del Pilar. Durante el concierto, Martínez se mostró especialmente emocionada y rompió a llorar al interpretar Rosas, uno de los temas más emblemáticos del grupo.

Su conmoción no pasó desapercibida entre el público, que viralizó los vídeos del momento con mensajes sobre el “mal presentimiento” que podían augurar.

La noticia llega después de que Montero reapareciera por sorpresa como invitada de unos conciertos que Karol G dio en el Santiago Bernabéu este verano, reavivara los rumores sobre su posible vuelta. La donostiarra llevaba dos años alejada de los escenarios e interpretó precisamente Rosas. Su regreso no fue confirmado en ningún momento. De hecho, la propia Montero negó que estuviera sobre la mesa en los días posteriores al evento.

“No me gusta que se me ningunee”

Leire Martínez también se había pronunciado hace poco sobre esta vuelta. “Me sorprende que dieciséis años después yo todavía tenga que contestar sobre Amaia porque: ¿Quién soy yo para hablar de ella? Si ella quiere decir algo que lo diga, que es una persona libre y maravillosa”, planteó, molesta, en una entrevista en Navarra Televisión. “Entiendo que hay un morbo en que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver”, apuntó.

La artista dejó claro que no le gustan “las faltas de respeto. ”Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mi cuando se dice eso“, afirmó.

“Que vuelva ahora no es algo que ahora mismo me planteo. Y además será el grupo el que tenga que decidirlo”, reivindicó, “lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de: '¡Qué bien!'. ¿Y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo dieciséis años. Sí que me resulta feo el ver que parece que no importa nada. Creo que no me lo merezco”.

La segunda salida de la vocalista de la banda

La Oreja de Van Gogh lanzó su primer disco, Dile al sol, el 18 de mayo de 1998. El grupo donostiarra, formado por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes inició así una trayectoria que les ha convertido en uno de los grupos más importantes de la historia del pop español. Tres discos después, El viaje de Copperpot (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006), Montero decidió dejar la banda en 2008.

“La salida fue muy complicada. Que Amaia nos dijera que quería dejar el grupo fue la primera gran mala noticia que tuvimos como banda. Fue duro. Ella quería empezar su carrera en solitario. Tenía todo el derecho del mundo a hacerlo y nosotros a seguir. A los días comprendimos que podíamos hacerlo”, reconoció a elDiario.es Pablo Benegas sobre cómo vivió el resto de la banda aquel momento.

“No sabíamos qué iba a pasar con nosotros pero queríamos intentarlo. Nos devolvió algo que habíamos perdido. Esa esencia del origen, habíamos perdido un poco de vista por qué, diez años atrás, nos metimos en un local de ensayo para escribir canciones y disfrutar juntos”, compartió el guitarrista, que este año ha publicado su autobiografía Memoria (Plaza & Janés).

En ella relató la manera en la que le ha marcado ser hijo del político del Partido Socialista de Euskadi Txiki Benegas, que estuvo amenazado por ETA, así como el origen de la banda –incluida la controvertida grabación del primer disco junto al productor Alejo Stivel–.

Leire Martínez fue la elegida para sustituir a Amaia Montero. La cantante, nacida en Rentería, había participado un año antes en el concurso de Cuatro Factor X. Allí interpretó temas como All Around the World de Lisa Stansfield y Me voy de Julieta Venegas, antes de ser expulsada en la sexta gala. También había hecho algún cameo en televisión, en la telenovela La duquesa y la serie La gira de Disney Chanel.

Ya con Leire Martínez como vocalista, La Oreja de Van Gogh ha publicado cuatro nuevos discos: A las cinco en el Astoria (2008), Cometas por el cielo (2011), El planeta imaginario (2016) y Un susurro en la tormenta (2020).