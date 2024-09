Leire Martínez, cantante de La Oreja de Van Gogh: “No me gusta que se me ningunee cuando se dice que Amaia va a volver”

“Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh”. Han pasado más de quince años desde que la cantante donostiarra dejara el grupo en 2007 y, pese a que la banda lleva contando con Leire Martínez como vocalista desde 2008, los rumores sobre el regreso de su primera líder siguen siendo una constante. Sobre todo este verano, después de que la cantante original reapareciera por sorpresa como invitada de uno de los conciertos que Karol G dio en el Santiago Bernabéu. Llevaba dos años alejada de los escenarios e interpretó uno de los hits más icónicos de la formación, Rosas.

No ha sido un verano en el que La Oreja de Van Gogh, mientras tanto, haya estado de brazos cruzados, ya que han estado de gira por varios festivales del país. “Me sorprende que dieciséis años después yo todavía tenga que contestar sobre Amaia porque, ¿quién soy yo para hablar de ella? Si ella quiere decir algo que lo diga, que es una persona libre y maravillosa”, declaró este martes Leire Martínez, su actual cantante, en una entrevista en Navarra Televisión. “Entiendo que hay un morbo en que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver”, apuntó.

La artista dejó claro que no le gustan “las faltas de respeto”. “Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mi cuando se dice eso”, afirmó.

“Que vuelva no es algo que ahora mismo me planteo. Y además será el grupo el que tenga que decidirlo”, reconoció, “lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de: '¡Qué bien!'. ¿Y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo dieciséis años. Sí que me resulta feo el ver que parece que no importa nada. Creo que no me lo merezco”.

“Ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras. Ella estuvo, lo hizo súper bien. Es una chica súper carismática y maravillosa. Se fue y entré yo. La historia no da para más. Me sorprende que todavía se intente alimentar esos problemas”, zanjó.

De cara a una posible colaboración en el futuro de la banda con Amaia, Martínez explicó que debería salir “de forma natural y porque apetezca hacerla”. La cantante explicó que si no se ha dado hasta el momento es porque en su momento, “las relaciones se enfriaron”, pero que “las cosas han ido a mejor”. “No es un no, pero tampoco es un sí. Si surge y apetece, lo haremos”, planteó dejando la puerta abierta.