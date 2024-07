Karol G enamora y bellaquea Madrid

“Dediquen esta canción a su novio, su novia, mamá, papá, amigos. Escriban a esas personas dando las gracias por hacer su vida más bonita”. Dos horas de baile, goce, gritos y euforia después; Karol G ha detenido este sábado el tiempo en su concierto en Madrid para conceder todo el protagonismo a la ternura. Y de paso, romper unos cuantos corazones. Aunque más que romperlos, abrazarlos, cada uno en su contexto, ya fueran lágrimas, sonrisas, manos en alto meciéndose a su son, manos agarradas a quienes tuvieran al lado o, incluso, manos portando teléfonos en videollamada haciendo partícipes a personas lejanas –en distancia real, que no emocional– del poderoso show.

“Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara no podría sin ti. Porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente”, ha recitado 'La Bichota', resplandeciente ante las 60.000 personas que han llenado el primero de los cuatro espectáculos que va a dar en el Santiago Bernabéu.

La colombiana ha conquistado con su carisma, cercanía y cariño el estadio convertido en discoteca desde su primer tema, su TQG –pero sin Shakira– que ha valido para arrancar su potente y colorida actuación. El rosa ha imperado entre el público, sombreros mediante, que ha asistido a fuegos artificiales, cuerpo de baile y banda omnipresentes que han circulado por una extensa pasarela central que culminaba en forma de flor.

“¡Esa energía familia! ¡Supongo que se saben todas y cada una de las canciones!”, ha pedido la cantante desde el inicio. Era fácil cumplir el reto. Besties, Mi cama, El ba rco y Por si volvemos han dado el pistoletazo de salida en el primer bloque de hits que ha pisado muy fuerte con Tusa. La colombiana ha agradecido el apoyo que este sencillo recibió en España, donde se impuso junto al archisonado Resistiré como himno de la pandemia. “Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando, lo comienza a llamar. Pero a él le dejó en buzón, será porque con otra está. Fingiendo que a otra se puede amar”, ha entonado al unísono el recinto madrileño.

Como ya ocurriera en los espectáculos de Taylor Swift, e iniciando una senda por la que apostó Coldplay desde 2022, 'La Bichota' ha repartido pulseras luminosas en su entrada, que han iluminado el Santiago Bernabéu de diferentes colores y a distintos ritmos durante el show. Segway #2 ha sido el hit con el que ha empezado el segundo bloque, elevándose desde una estructura con forma de pez, vestida con un outfit eminentemente rapero. La colombiana ha reparado en los looks de sus fans, que se han unido al 'brilli brilli', rejillas y sombreros. Perfectos para bailar al ritmo de Qlona. “Que hijueputas ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte, con ese jeancito, cómo te ves de culona”, se ha clamado el estadio.

Me llamo Carolina

La sofocante ola de calor que está marcando esta semana en España no ha sido ajena al concierto, en el que la propia Karol G ha reconocido: “¡Qué calor!”. “¿Cómo sigue la energía?”, ha querido saber antes de interpretar el que ha reconocido como su tema favorito, Carolina. “Con él pude presentarme con mi nombre. Con mucho gusto, me llamo Carolina. Y porque soy una loca enamorada como muchos de ustedes aquí esta noche. Sé que muchos no nos hemos atrevido a decirle a esa persona lo mucho que nos encanta. Propongo que hoy mandéis un vídeo a esa persona y le digan cuanto les gusta”, ha justificado. Le ha seguido Gatubela y Ta Ok, que han dado lugar a un interludio en el que el cuerpo de baile ha mantenido el listón del show.

No puede asistirse a un concierto de 'La Bichota' y pretender permanecer sentado. Tampoco en su post. La colombiana infunde las ganas de bailar, de “pasarla bien”, de sonreír, bailar y drenar a base de moverse, cantar y dejarse llevar por sus pegadizas melodías.

El siguiente capítulo del recital ha contado con una Karol G que ha aparecido sobre una especie de roca como si fuera una sirena. Así es como ha entonado su preciosa Ocean. Posteriormente ha acudido a su canción “más vieja” de la setlist, Mercurio. Para entonarla se ha bajado a la pista, donde ha rodeado la plataforma para saludar a sus fans con la mano, dejarles en según qué momento el micro, y cediéndole los primeros planos de las cámaras que le han acompañado durante la actuación que ha estado cerca de alcanzar las tres horas.

Karol G ha seguido impregnando de buen rollo su concierto con Mañana será bonito, recordando a través de los visuales que han liderado cada intermedio, reivindicando: “Hay una bichota dentro de ustedes, solo tienen que abrazar su yo como lo hizo Carolina”. “Se siente diferente cuando quedan esta y tres noches más”, ha reconocido ella sobre cómo estaba viviendo la primera de sus cuatro actuaciones en Madrid esta semana. “Si la vida es dura hoy es porque mañana les espera algo bonito”, ha asegurado con un recinto sumido en en todos los colores de la paleta cromática que se han materializado a través de las pulseras del público.

Contigo, acompañada al piano, ha devuelto la ternura al concierto, que se ha acabdo rindiendo a Tus gafitas, Cairo y los ritmos de ranchera con Mi ex tenía razón, Gucci a los paños y otra de sus canciones más laureadas: 200 copas. “Hoy no tengo excusa para no tomarme un shot con ustedes. Dicen que tomarse un shot con 'La Bichota' es bueno ara la salud, para la abundancia, el amor”, ha afirmado antes de compartir un chupito con el público.

Lo siguiente ha sido una ovación que ha costado contrarrestar. Emocionada, ha pronunciado: “Esta semana ha sido de mucha gratitud porque ustedes pueden ver lo que está pasando aquí. Son cuatro noches como esta y yo soy una niña de una casa que un día soñó algo y se le dio”, ha revelado. “No dejen de soñar”, ha pedido.

“Necesito que con esta misma energía terminemos este show. Cada final es un concierto nuevo”, ha asegurado antes de adentrarse en un colofón que han liderado S91, Provenza y Si antes te hubiera conocido.