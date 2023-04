Karol G denuncia que una revista ha editado su imagen: “Es una falta de respeto”

La cantante colombiana Karol G ha estallado en redes ante la publicación de la portada de la revista GQ que ella misma protagoniza. La artista protesta por cómo han editado su imagen, hasta el punto de no verse reflejada en la foto. Karol G ha aprovechado el momento para hacer un alegato en favor de las imágenes de mujeres reales, y en contra de los “estereotipos” que se imponen desde los medios, la moda o la publicidad.

La colombiana, de 32 años, asegura no sentirse cómoda con la fotografía que la revista ha publicado de ella en primera plana. “No me representa”, escribe en un post de Instagram. “Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dice Karol G. La cantante, que acaba de sacar el álbum Mañana será bonito, agradece a la revista la oportunidad de ser portada –“fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí”–, pero insiste en su “inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto”.

“Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”

Karol G aclara que, antes de la publicación de la portada, ella ya expresó su incomodidad con la foto. Sin embargo, “no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

La colombiana considera este gesto “una falta de respeto” hacia su persona, pero, sobre todo, “a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, denuncia en su cuenta de Instagram.

No es esta la primera vez que la artista, conocida como 'La Bichota', carga contra los cánones de belleza y reivindica la diversidad real de cuerpos. Hace solo unos meses, tuvo un 'encontronazo' con un seguidor en redes, que le dijo que en unas fotos salía gorda. Ella no tardó en responderle: “Pues es mi cuerpo y así es”. Su siguiente mensaje iba dirigido a sus seguidores: “Nunca dejen que comentarios distorsionen la forma hermosa en cómo se ven, todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son... Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”.

Entonces Karol G se llevó el aplauso de mucha gente, del mismo modo que lo ha recibido con su última publicación de Instagram. El post en el que critica la portada 'retocada' de GQ México ya acumula más de 5,2 millones de 'me gusta' en apenas unas horas, además de comentarios de apoyo de artistas como la chilena Ana Tijoux o la presentadora española Carme Chaparro.