Miley Cyrus, demandada por copiar a Bruno Mars en su éxito 'Flowers'

La plataforma de derechos musicales Tempo Music ha denunciado a Miley Cyrus por haber supuestamente copiado varias partes de una canción de Bruno Mars en su éxito Flowers. A la cantante y su equipo de composición (Gregory Hein y Michael Pollack) se les imputa de “explotación no autorizada” del tema estadounidense When I Was Your Men (2013). La demanda ha sido presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, según informa Rolling Stone.

“Flowers duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos, incluido el diseño del tono y la secuencia de la estrofa, ciertos compases del estribillo, algunas partes musicales y acordes específicos”, han detallado. Consideran “innegable” que su sencillo no existiría sin When I Was Your Men, alegando las grandes similitudes que existen entre ambas grabaciones.

La querella cita también a distribuidoras como Apple y Sony Music, así como grandes superficies como Target y Walmart por difundir el hit de la intérprete de Wrecking Ball y The Climb.

Cyrus lanzó Flowers en enero de 2023 como primer adelanto de su último álbum, Endless Summer Vacation. En el, la estadounidense ejerció el poder de sus graves para hablar sobre una relación que se destruyó.

Tempo Music, la plataforma de adquisición de derechos musicales que ha interpuesto la demanda, fue fundada en 2019 y trabaja asociada con Warner Music. Cuenta con el repertorio de figuras como Shane McAnally y Wiz Khalifa. En su texto querella reclaman que se deje de distribuir Flowers y que Cyrus no vuelva a interpretarla en público, junto a una indemnización por daños y perjuicios cuya cuantía no ha sido especificada todavía.