Nacho Cano denuncia por chantaje a la becaria de 'Malinche' que le denunció

Nacho Cano ha denunciado por “amenazas condicionales” y revelación de secretos a Lesly Guadalupe Ochoa Flores, la becaria del espectáculo Malinche que demandó al artista por vulnerar los derechos de los trabajadores, tal y como ha informado Europa Press, que ha tenido acceso a la denuncia.

El músico ha presentado como pruebas del “chantaje” los mensajes enviados a través de Whatsapps desde el teléfono de la becaria a la responsable de producción del musical donde pedía un pago de 6.000 euros, una carta de recomendación y la estancia en un hotel para evitar que “procediera legalmente”. Hace pocos días, los abogados de Nacho Cano habían entregado estos mensajes al juez que investiga si el productor musical trajo como becarios camuflados como turistas para su musical Malinche.

Según recoge la denuncia, el representante legal de Cano considera que Guadalupe Ochoa Flores “trató de chantajear” a Nacho Cano “para que atendiera a sus peticiones o de lo contrario iba a salir muy perjudicado tanto él como el resto de sus 17 becarios mexicanos”.

Los mensajes fueron presuntamente enviados el 22 de diciembre de 2023, antes de que Lesly Guadalupe Ochoa presentara la denuncia. “Llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen”, escribió, “me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mi. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona”.

El abogado de Nacho Cano también ha expuesto en su denuncia que, tras no responder afirmativamente al “chantaje”, se comenzó “una campaña de ataque, desprestigio y acoso” contra el músico y la dirección del musical de Malinche. Respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos, el abogado de Cano ha subrayado que ella firmó los documentos, a fecha 3 de diciembre de 2023, para la cesión de derechos, autorización de derechos de imagen y un “acuerdo de confidencialidad de manera indefinida”.

También hacen hincapié en la denuncia que Lesly Ochoa “no logró adaptarse al programa y provocó numerosos enfrentamientos con sus compañeros, haciendo que la convivencia resultara insoportable”. Por ello, y ya que según ellos estaba escrito en las condiciones del proyecto, se invitó a abandonarlo. Según recoge la denuncia, Ochoa no fue “la única invitada” a abandonar la beca porque “no alcanzaban el nivel técnico exigido”, sino que hubo una segunda persona. Ochoa sí que se negó a abandonar el país, y según la denuncia comienza en ese momento “una operación perfectamente orquestada para extorsionar y chantajear a Nacho Cano”.