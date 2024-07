Nacho Cano dice que su imputación es un “montaje de la banda de Sánchez, Maduro y Zapatero”

“Todo esto es un montaje de la banda de Maduro, Sánchez y Zapatero, para poner cortinas de humo a sus historias”. Esta ha sido la respuesta de Nacho Cano tras haber sido imputado este martes por una jueza, que ha puesto en marcha varias diligencias para investigar si el productor musical trajo a becarios como turistas para su musical Malinche. El exmiembro de Mecano ha difundido un vídeo en sus redes sociales, que han recogido medios como La Razón, en el que ha vuelto a mantener su postura como víctima de una operación policial contra él por su amistad con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Hoy la noticia tendría que ser que los venezolanos por primera vez, masivamente, quieren que estos sinvergüenzas se vayan fuera, que es lo que tendríamos que estar haciendo en España. Pero aquí tienen a algunos acojonados”, ha valorado.

“El criminal no soy yo, es la Policía”, afirmó en la rueda de prensa que concedió el pasado 9 de julio, horas después de haber sido detenido por supuestas ilegalidades en las contrataciones de su obra. “Cada vez que me den voy a salir porque no tengo nada que ocultar. Llevo ya siete presidentes y yo aquí sigo. Este pasará y seguiré. Yo lo que doy es trabajo, canciones y alegría”, ha afirmado ahora.

Cano ha dudado sobre la “casualidad” de que su detención coincidiera con la jornada en la que “se estaba imputando a Begoña Gómez”, pareja del presidente del Gobierno; y que su auto haya salido el mismo día “en el que e juez Peinado va a preguntarle a Pedro Sánchez”. “Ojalá que investiguen los jueces”, ha declarado, “a lo mejor hay algo en todos los inmigrantes ilegales que viven y nosotros subvencionamos”. “O a lo mejor son interesantes porque son un voto”, ha insinuado.

El productor ha avanzado que los becados, a los que se ha referido como “chicos”, volverán a México “a finales de agosto”, para representar la versión del musical que Cano va a llevar a cabo en el país Latinoamericano.