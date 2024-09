Nacho Cano entrega al juez mensajes de una becaria de 'Malinche' donde le pide 6.000 euros para no denunciarle

Los abogados de Nacho Cano han entregado al juez que investiga si el productor musical trajo como becarios camuflados como turistas para su musical Malinche, los mensajes de la becaria que le denunció en los que exigía 6.000 euros y una carta de recomendación a cambio de “no proceder legalmente”.

En los WhatsApp, recogidos por Efe, la joven mexicana explicaba que había hablado con su letrado por su situación en la obra y que podría demandarle por “negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal, entre otras cosas”. Estas pruebas han sido aportadas al magistrado pero no implican ningún cambio sobre el caso, que continúa su curso para comprobar si el exmiembro de Mecano mantuvo a una veintena de becarios de manera irregular en su espectáculo.

Los mensajes fueron presuntamente enviados el 22 de diciembre de 2023, antes de presentar la denuncia. “Llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen”, escribió, “me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mi. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona”.

Los mensajes publicados El Mundo indica que fueron enviados a Susana Jove, que que es otra de las tres personas imputadas junto a Nacho Cano. “Ayer que hablé con Nacho dijo que podía recomendarme porque no tenía malas referencias de mi trabajo. Solo quiero trabajar Susana, sé que no te importa pero yo soy el apoyo de mi familia, somos 5 mujeres y quiero sacarlas adelante”, escribió.

Efe indica también que este miércoles trascendió que “la fiscalía archivó, al no ver delito, una denuncia que esta becaria del musical Malinche interpuso en junio”, y que era “similar” a la que ya se había interpuesto a la Policía contra el productor y que “sí dio pie a una investigación judicial”. La justicia, por su parte, continúa la investigación contra al productor musical. Los estudiantes mexicanos fueron citados el pasado 29 de agosto pero la declaración fue suspendida.