'MasterChef 12' dejó a las puertas a Idoia, la hermana de Amaia Montero: “No he visto que quieras ser cocinera”

MasterChef 12 se estrenó este lunes 1 de abril en TVE con su clásico casting final, del que salieron los 16 aspirantes que participarán en esta nueva edición. Una última prueba de corte en plató, a cargo de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y un cuarto juez, en la que se quedó a las puertas la hermana de una de las cantantes más mediáticas del panorama español.

Idoia, hermana de Amaia Montero, sorprendió al aparecer en La 1 como una de las 50 finalistas del programa culinario. La aspirante se presentó ante los jueces como estilista, pero no tardó en desvelar sus lazos con la exvocalista de La Oreja de Van Gogh cuando Samantha le preguntó si había trabajado alguna vez con algún famoso: “He vestido a mi hermana Amaia”.

“¡¿Amaia Montero?!”, exclamaron al unísono, destacando su parecido físico y calificando a la artista nacida en Irún como “una grande”. Pero su entusiasmo no se tradujo después en los votos suficientes para que Idoia se convirtiese en concursante de pleno derecho de MasterChef 12.

A un 'sí' de entrar en 'MasterChef'

La jueza que tomó la iniciativa fue Samantha, que destacó su mano para la cocina y le dio un sí. Misma valoración que el chef invitado Marcos Morán, que también la vio capacitada para entrar en el programa de cocina. Con dos votos positivos sólo le faltaba uno para ser una de las 16 aspirantes, pero ese 'sí' definitivo no llegó.

“A mí me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No he visto que quieras ser cocinera”, le dijo Jordi Cruz. La estilista le confirmó que cocinar sí es su pasión e incluso rogó a Pepe su voto de confianza. Sin embargo, tras unos segundos de suspense, no se lo dio: “MasterChef te cambia la vida. Lo decimos siempre. Pero creo que necesitas todavía un poco más de maduración. ¿Volverás?”, le planteó el juez.

“Me hubiera gustado entrar, pero el fracaso es no hacer nada. Por eso estoy contenta”, reaccionó Idoia tras quedarse sin el delantal blanco que daba el acceso a MasterChef 12.

Cabe recordar que Idoia Montero no es la primera hermana de un personaje conocido que intenta hacer carrera en MasterChef. En la undécima edición lo consiguió Marta Alguersuari, hermana del expiloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari que incluso fue de visita a las cocinas.

En MasterChef 12 no veremos ni a Idoia Montero ni a otros dos candidatos con cierta fama y número elevado de seguidores en TikTok como Lakhvir (Lakhocina) y Alberto Escarmiento, que también participaron en la prueba emitida en TVE sin éxito.