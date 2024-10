Mar Montoro reprende a 'Fiesta' por un rótulo sobre Leire Martínez y Amaia Montero: “Vamos a dejar de mentir”

Mar Montoro estuvo el domingo en Fiesta para hablar de la separación de Leire Martínez y La oreja de Van Gogh, tema que ha dado un protagonismo especial a la locutora musical desde que se conociera la noticia el pasado 14 de octubre. Ese mismo día, Montoro transmitió desde Juntos (Telemadrid), magacín del que es colaboradora habitual, las primeras palabras de Leire tras su salida del grupo. De ahí que la tertuliana se haya erigido en una voz autorizada para hablar de todo lo que rodea actualmente La oreja.

De hecho, su conocimiento de asunto y su cercanía con Leire la llevaron a reprender a Fiesta por un rótulo emitido este domingo acerca de la cantante y su relación con Amaia Montero, vocalista original de La oreja de Van Gogh. El rótulo en cuestión decía lo siguiente: “Leire, sobre Amaia Montero: ”No la conozco, no tenemos relación“. El programa de Telecinco atribuyó estas declaraciones a Martínez a partir de las que concedió días atrás, a pie de calle, a Europa Press. Entonces, Martínez dijo lo siguiente: ”Yo a Amaia la respeto y la quiero pero no nos conoc... apenas tenemos relación“.

Por tanto, el rótulo no se ajustaba exactamente a la literalidad de lo dicho por Leire, pues puede entenderse que hay una ligera diferencia entre no conocer y “apenas” conocer a una persona. Sin embargo, lo que menos gustó a Mar Montoro es que se omitiera la parte inicial en la que Leire hablaba en buenos términos de Amaia.

“He visto antes un rótulo que decía que Leire había dicho que no conocía a Amaia y que no tiene relación... Por favor, vamos a dejar de mentir. El otro día salió Leire explicando que ella no tiene ningún problema con Amaia. Es más, la respeta. Es verdad que a día de hoy no tienen relación pero, jolines, yo tengo amigas a las que hace 200 años que no veo y las quiero muchísimo. No puedo decir que ellas hayan sido o no hayan sido amigas porque si no mentiría, pero desde luego que siempre han tenido una relación cordial, que siempre ha habido respeto y que siempre ha habido apoyo. Y quien diga lo contrario, miente”, dijo la periodista.

“Dice 'no la conozco, no tenemos relación' porque no son amigas. Quiere decir que no la conoce de amistad, pero dejó bien claro su apoyo. Además, era un momento muy complicado para ella, pero respondió a todas las preguntas y yo la vi muy bien, en su sitio y sin ningún rencor”, comentó Emma García tras ver el susodicho rótulo.

El tema no fue a más, aunque más adelante, Mar Montoro volvió a alzar la voz para pedir que se trate con más respeto el cisma que actualmente rodea a La oreja de Van Gogh. “Vamos a dejar hablar a los que tienen que hablar, vamos a dejar de inventar y mientras tanto, los periodistas musicales vamos a informar pero intentando no hacer daño y no perjudicar. Que sí, que vende más el dolor, pero vamos a intentar ser sensatos y pensar que detrás de todo esto hay personas”, dijo para desmentir que existiera una supuesta cláusula de confidencialidad en el contrato de Leire con el grupo.