Mar Montoro transmite en Telemadrid las primeras palabras de Leire Martínez tras su salida de 'La oreja de Van Gogh'

Fue el tema del día este lunes 14 de octubre de 2024: La oreja de Van Gogh anuncia con un comunicado que el grupo ha decidido separar su caminos de su cantante durante 17 años, Leire Martínez. Todos los informativos se hicieron eco, igual que elDiario.es, que este martes además analiza cuál puede ser el futuro de la formación entre los rumores de vuelta de Amaia Montero.

Pero oficialmente, lo único que se sabe es ese escueto comunicado de apenas tres párrafos y once líneas en el que se expresa: “No hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”. Ninguno de los miembros del grupo ha hablado, y sobre todo faltaba por saber la versión de Leire Martínez.

A última hora del día, en el programa Juntos de Telemadrid, la locutora musical Mar Montoro ejerció como portavoz de su amiga para trasladar sus primeras palabras:

“Puedo leer, hasta donde me permite, y si queréis voy a compartir con vosotros ese mensaje que me ha dejado mi amiga”, introdujo la colaboradora, antes de pasar a leer textualmente el mensaje de Leire Martínez, ejerciendo así como su portavoz o transmisora:

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”.

El mensaje se ha convertido en sí mismo en noticia, ya que Leire Martínez reconoce que ella no ha firmado el comunicado de La oreja de Van Gogh, por lo que es un texto del resto de integrantes del grupo, ya sin contar con ella.

Como tal, ya está recibiendo mucha atención mediática, anotando a favor de Mar Montoro y del programa de Telemadrid, y aclarando la polvareda que ha levantado la noticia de uno de los grupos más carismáticos y longevos de la historia del pop español.