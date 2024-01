Arús bromea tras recibir una visita 'animal' en plató: “Llevo 4.000 programas y jamás había perdido la compostura”

El equipo de Aruser@s lleva varios días compartiendo plató con un inesperado inquilino. Se trata de una rata, cuyo protagonismo entre bambalinas ha alcanzado este miércoles su pico máximo. Porque Ratblú, como así han bautizado al animal, ha condicionado la presentación que Alfonso Arús suele hacer cada mañana de sus colaboradores.

El presentador, tras descubrir que la rata estaba por ahí pululando, ha sufrido un amago de ataque de risa que le ha dificultado decir el nombre de sus tertulianos. “Mira que llevo más de 4.000 programas, pero jamás he perdido la compostura en ningún programa de los 4.000, pero es que hoy no he podido continuar porque me dicen que acabada de ser vista en el túnel. Entonces, te imaginas la presentación con Angie, Redondo, Benítez y la rata saliendo por el mismo túnel”, ha reconocido.

Según Arús, la rata fue vista el martes saliendo por el túnel por el que salen los tertulianos, y “la gran duda” que tiene es si hay una o dos ratas, pues el animal ha sido visto en dos localizaciones diferentes. “Hace 10 minutos ha vuelto a ser avistada como si fuera el monstruo del Lago Ness, la rata, Ratblú, correteando por el control de realización”, ha comentado el presentador de laSexta.

“Lo peor es que nuestro realizador, que está como una cabra, está instalando cámaras para hacer el reality”, ha dicho más tarde, por lo que la historia de Ratblú podría seguir centrando la atención de Aruser@s en los próximos días.