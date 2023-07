'Así es la vida' perdió por un día a Sandra Barneda, que explicó el motivo de su ausencia

Los espectadores de Así es la vida se han visto sorprendidos en la tarde de este jueves 27 de julio por una ausencia destacada: la de su presentadora Sandra Barneda, que ha dejado a su compañero César Muñoz solo al frente de la emisión en Telecinco.

“Hoy me siento un poco Rosalía, ¡me han dejado! Sandra no está, creo que se ha ido con otro”, ha comenzado anunciando el conductor del magacín, que ha conectado con la propia Barneda para explicar el motivo de su 'falta'.

La razón no es otra que la coincidencia de Así es la vida con el ensayo general de La última noche, el nuevo programa para el prime time de los viernes que la presentadora conducirá desde este 28 de julio junto a Pablo González Batista. Y precisamente sobre la nueva pareja profesional de la escritora han bromeado en la conexión entre ambos platós.

“Quiero que me digas las cosas a la cara: ¿por quién me has dejado esta tarde?”, ha preguntado César, entre risas. “Sólo te dejo por alguien que va a tener una Última noche conmigo. Nos has pillado de ensayo general”, ha explicado Barneda. González, por su parte, se ha presentado: “Para ti, soy 'el otro'. La persona con la que Sandra va a pasar la noche de los viernes, con tu permiso”.