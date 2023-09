'Así es la vida' cerró una etapa antes de ser el telonero de Ana Rosa: “Eso es que no lo hemos hecho tan mal”

Así es la vida cerró este viernes una etapa dentro de Telecinco. El magacín de Sandra Barneda y César Muñoz dijo adiós a su horario actual (de 15:45 a 19h, aprox.), para decir hola a su nueva franja (de 15:45 a 17h) y a su nuevo rol dentro de la parrilla: telonear cada tarde a Ana Rosa Quintana y su TardeAR (de 17 a 20h).

Así deja Telecinco sus tardes a partir del lunes, con continuidad de 'Así es la vida' y adiós de '25 palabras'

Por tanto, Así es la vida sigue adelante más allá del periodo estival para el que fue concebido, toda una alegría para sus presentadores. “No nos lo esperábamos, pero esto es como un premio para todos. Para vosotros, que habéis hecho ¡que nos mantengamos todas las tardes, de lunes a viernes, de 15:45 a 17:00 de la tarde!”, celebró Barneda dirigiéndose a la audiencia.

“Esto es que no lo hemos hecho tan mal”, añadió Muñoz. “No, no. Y espera, que esto acaba de empezar”, avanzó su compañera al inicio de la emisión. Al final de la misma volvieron a recordar el nuevo horario y a poner en valor el trabajo de sus compañeros. “Así es la vida nació como un programa de verano, pero como hay un equipo extraordinario que se ha dejado la piel, y que nosotros representamos (...) el programa no termina aquí”, dijo la catalana, que reconoció que lo tenían “muy complicado”.

El damnificado por los movimientos en la tarde de Telecinco es el concurso 25 palabras, que este viernes se despidió por sorpresa y no volverá a la parrilla del canal.