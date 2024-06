Beso al cielo en 'Supervivientes' por el tercer aniversario de la muerte de Mila Ximénez: “Aquí estamos hoy para ti”

Este domingo 23 de junio se cumplieron tres años del fallecimiento de Mila Ximénez, la inolvidable colaboradora de Sálvame. Una fecha que aprovechó Jorge Javier Vázquez para recordar a su amiga y dedicarle, con la colaboración de Adara, la gala de Supervivientes All Stars.

En una conexión con la concursante, que tuvo que comunicar su decisión definitiva de seguir o abandonar, el presentador de Telecinco se tomó un momento para tener este detalle: “Hoy me ha tocado presentar este programa de manera excepcional, me ha tocado estar contigo y me gusta poder hacerlo porque hoy se cumplen tres años desde que se nos fue Mila Ximénez, con la que compartiste experiencia en GH VIP”, comenzó introduciendo.

“Aprovecho, Mila, para dedicarte el programa de hoy. Las casualidades no existen, aquí estamos hoy para ti”, dijo Jorge Javier, enviando un beso, mientras Adara mandaba otro al cielo desde Honduras. La gala coincidió también con el primer año sin Sálvame, como analizamos en este otro artículo.

Mila, querida por todos en el medio, no sólo fue recordada por su amigo en Supervivientes sino también por otros compañeros de profesión como Carmen Borrego, que la califica como “la mejor colaboradora que ha tenido la TV”; Chelo García-Cortés, que la recuerda como “cariñosa y tierna”, o Gema López, que dice que “era el icono de Sálvame” en un reportaje de Egos.