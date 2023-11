'Bosé' mostró el encuentro entre Luis Miguel Dominguín y Ana Obregón sobre el que ella se negó a hablar

La serie Bosé llegó este lunes en Telecinco a uno de los momentos más señalados de la trama: el incómodo encuentro entre Luis Miguel Dominguín y Ana Obregón cuando ella era novia de Miguel Bosé. Un asunto sobre el que la presentadora se negó a hablar recientemente en TV3, como recogimos, y que los espectadores de Mediaset han podido ver ahora ficcionado.

En el capítulo 2 de esta producción de Shine Iberia se muestra el viaje de unos jóvenes Obregón y Bosé, interpretados por Raquel Salamanca y José Pastor, a la finca La Virgen en Jaén. Allí se encuentran con el padre del cantante, al que da vida Nacho Fresneda y que se sobrepasa con la entonces estudiante de biología.

“Me gustaría trabajar en algún laboratorio, pero depende de las oportunidades que me surjan en las prácticas. También me han ofrecido alguna oferta de actriz y de modelo. Me gusta la investigación”, le explica ella en un momento de su encuentro, cuando se quedan a solas.

El torero, en actitud sugerente, le invita a ir a visitarle sola: “Te puedes venir a investigar lo que quieras y cuando quieras. No hace falta que esté Miguel, tú me llamas a mí y te tiras aquí el tiempo que haga falta”, le dice, mientras ella escapa del lugar incómoda.

A continuación, Bosé se la encuentra llorando en su habitación y el cantante se encara con su padre. “Es una niñata, ha sido un malentendido”, se justifica Dominguín, que no quiere disculparse.